La Cinemateca de Primavera ofrece este martes la película 'Pacifiction', de Albert Serra

Este martes 28, a las 19:30 horas, en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, se proyectará el filme Pacifiction, del director catalán Albert Serra, dentro de la Cinemateca Primavera 2023, organizada por la Concejalía de Cultura, que dirige el concejal David Calleja.

La película se proyectará en versión original con subtítulos en castellano. La taquilla, que abrirá una hora antes del comienzo de la proyección, está ubicada en el propio Teatro Municipal y el precio de la butaca es de 3 euros (normal) y 2 euros (reducida: carné joven, pensionistas, estudiantes y desempleados). También se pueden comprar las localidades en la plataforma de venta on line www.tickentradas.com.

La Mejor Película de 2022, según la prestigiosa revista francesa Cahiers du Cinema, es un hipnótico thriller crepuscular de deslumbrante estética rodado en las exóticas costas de la Polinesia Francesa. Una obra que toca lo político, lo contemporáneo y lo humano con un protagonista tan enigmático como fascinante, misterio interpretado magistralmente por el actor Benoit Magimel.

La cinta cuenta cómo en la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa, el Alto Comisario de la República, De Roller, representante del Estado francés, es un hombre calculador de modales impecables. Tanto en las recepciones oficiales como en los establecimientos ilegales, no deja de tomar el pulso a una población local cuya ira puede despertarse en cualquier momento. Y más aún cuando un rumor se instala: parece haberse avistado un submarino, cuya presencia fantasmal podría anunciar una reanudación de los ensayos nucleares franceses.

Albert Serra es un artista y realizador catalán, nacido en Banyoles en 1975, Licenciado en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona.

Su primer trabajo cinematográfico fue Crespià, the film not the village (2003), que no llegó a estrenarse comercialmente. La primera película de Serra que pudo verse en los cines fue Honor de cavalleria, una adaptación libre del Quijote que se estrena en la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes 2006 y es seleccionada por 'Cahiers du Cinéma' como una de las diez mejores películas del año 2007.

Su segundo largometraje, El cant dels ocells, inspirado en la historia de los Reyes Magos, se presenta igualmente en la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes 2008 y obtiene el reconocimiento unánime de la crítica en todo el mundo. En 2013 realiza Història de la meva mort, premiado con el prestigioso Leopardo de Oro en el Festival del Film de Locarno y el Puma de Plata en el FICUNAM de México. En 2016 presenta La muerte de Luis XIV, un éxito protagonizado por Jean-Pierre Léaud, que lo haría ser el primer español en ganar el premio Jean Vigo.

La próxima semana no habrá proyección con motivo de la celebración de la Semana Santa, por lo que la Cinemateca se reanudará el 11 de abril con EO, película polaca de Jerzy Skolimowski que obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2022.