Cierra en el centro de El Puerto el histórico comercio Las Novedades

No corren buenos tiempos para el comercio tradicional ni para los negocios de proximidad creados con el esfuerzo de tantas generaciones. La apertura de grandes superficies comerciales, la dispersión de la población, que ha abandonado el casco histórico; el comercio electrónico, disparado por la pandemia; además de factores urbanos como la falta de aparcamientos, vienen provocando hace tiempo el cierre de los pequeños negocios familiares. En El Puerto esta avalancha de cierres se produce desde hace años, de manera que calles que estuvieron marcadas por un gran dinamismo comercial, languidecen, con un gran número de persianas bajadas y escaparates cubiertos con papel de estraza.

En la calle Larga, uno de los negocios históricos de El Puerto de Santa María, Las Novedades (también conocido como Luis Pérez Grant), premiado con la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio y fundado en 1880 (el mismo año que la Plaza de Toros), se ha visto obligado a cerrar sus puertas. Estos largos años de pandemia, la falta de turismo y el declive del centro han terminado por rematar a un negocio que estaba orientado al sector de los souvenirs, los regalos y los juguetes. La histórica tienda echó el cierre el día 31 de marzo, después de 142 años de actividad ininterrumpida.

Las Novedades ha sido propiedad desde el año 1986 de Miguel Sánchez Lobato, que a lo largo de este tiempo ha estado al pie del cañón en la tienda junto a su mujer María del Carmen Márquez. Comprometida con la vida de la ciudad y con un sello añejo y local, la tienda ha sido todo un referente en El Puerto, unida a los recuerdos infantiles de varias generaciones, ya que durante años fue juguetería y bazar donde acudían los niños acompañados de sus mayores y se podía encontrar casi cualquier cosa que se buscara.

Pero en estos nuevos tiempos ha sido imposible para sus dueños mantenerla abierta. "Desde la pandemia para acá la cosa no funcionaba. Las ventas habían bajado mucho. La gente se ha acostumbrado a comprar por Amazon; llegaban a la tienda, preguntaban por un artículo, lo probaban y después lo pedían on line. Todos los meses eran deficitarios para nosotros. Todo este tiempo ha sido ponerle dinero, hasta que llega un momento en que ya no lo puedes mantener", confiesa Miguel Sánchez, que comenzó a trabajar en el negocio a los 18 años.

Aunque la tienda funcionó casi como un bazar, llegando a contar en sus tiempos con 5 licencias fiscales "ya en los últimos años nos dedicábamos a los souvenirs y a la juguetería, hasta que en el primer trimestre de 2022 hemos tenido que cerrar". Lo han hecho de manera discreta, sin mucho ruido, quizá para darle al negocio familiar un final acorde a la dignidad de un establecimiento con tanta solera. "No nos hemos planteado traspasar el negocio", reconoce Miguel, "porque no están los tiempos para traspasos. Tampoco hemos tenido una liquidación larga, las últimas semanas hemos rebajado todo al 50%. He podido liquidar muchas cosas, algunas las he guardado y otras las he dado a un familiar que se instala los domingos en el mercadillo de La Puntilla".

Además, pese a llevar toda la vida trabajando, el cierre tampoco se ha debido a la jubilación (Miguel Sánchez tiene 63 años), sino a la mala situación del comercio de proximidad. "En El Puerto, desde la calle Palacios hasta la Plaza Peral te pones a contar y quedan cuatro negocios abiertos", lamenta el dueño de la tienda.

Sin embargo, lo que no falta en este establecimiento es recorrido histórico y reconocimiento a su trayectoria. Las Novedades obtuvo en el año 2003 el diploma de Patrimonio Histórico que concedía la Concejalía de Cultura, que recogieron personalmente José Sánchez Pérez y Miguel Sánchez Lobato, como homenaje por haber mantenido abierto de manera ininterrumpida el negocio desde finales del siglo XIX, vinculado con la saga familiar de Luis Pérez Grant.

Pese al paso del tiempo, el interior de Las Novedades ha mantenido su encanto, lo que da idea de la calidad y el buen gusto con que se amueblaban y diseñaban estos comercios tradicionales, con la elegancia de un traje a medida, que hacen de cada uno de ellos una pieza única, donde sus artífices realizaban una cuantiosa inversión, poniendo lo mejor de sí mismos y de su patrimonio para crear una actividad laboral que perdurase en el tiempo y en la familia.

Sin embargo, el momento del cierre de la tienda ha llegado, y con éste la pérdida de un referente para varias generaciones que la mantendrán en su recuerdo. Miguel Sánchez confiesa que se siente "triste y la vez descansado, porque era una carga y me estaba costando el dinero. Aunque bien no me puedo encontrar, porque esta tienda ha sido mi vida".