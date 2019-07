Celebrado con éxito el XXXIV Open de Ajedrez 'Ciudad de El Puerto 2019'

El Centro Cívico 'Augusto Tolón' acogió este domingo la final del XXXIV Open de Ajedrez 'Ciudad de El Puerto'. Un encuentro organizado por la Peña Ajedrecística Portuense, y que ha contado con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto, la Delegación Gaditana de Ajedrez, la Federación Andaluza de Ajedrez y los hermanos José Manuel y Jesús Seoane, que generosamente han patrocinado varios premios en recuerdo a su tío, el ajedrecista Juan Sepúlveda Aramburu.

Esta trigésima cuarta edición del torneo, que sigue su proceso de consolidación en la ciudad, ha acogido a un total de 66 participantes. El nivel del Open ha subido bastante con respecto a años anteriores. En esta ocasión se ha contado con 5 titulados: 1 Maestro Internacional, 3 Maestros FIDE y 1 Candidato a Maestro. Asimismo, el número de participantes ha aumentado con respecto a ediciones anteriores. Cabe destacar que en esta competición, considerada en la modalidad de partidas lentas, han participado representantes de Cádiz, Sevilla, Málaga, Huelva, Madrid, Córdoba, Salamanca, Cuba, Alemania y Gibraltar.

Los premios iban desde los 320 € del Primer Premio, a los de 30 € para el Décimo en la general. Así como Premios Sub-10 años, Sub-12 años, Juveniles, Locales y Veterano. Además había un premio especial a la partida más bella y brillante del torneo, que recibe el nombre del homenajeado en el torneo, Juan Sepúlveda Aramburu, dotado con 100€, y que era acumulable a los demás premios.

A las 14:15 horas de este domingo se procedió a la clausura del XXXIV Open de Ajedrez 'Ciudad de El Puerto 2019', acto que estuvo presidida por la concejala de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto, Lola Campos, Juan Fernando Román Sánchez, Presidente de la Peña Ajedrecística Portuense y Director del Torneo, Daniel Escobar Domínguez, Árbitro Internacional, y José Manuel y Jesús Seoanes Sepúlveda, familiares de Juan Sepúlveda Aramburu.

El campeón del torneo ha sido J. Francisco García Jiménez, el campeón local, Jesús María Román Sánchez, el campeón DGA, Francisco J. Santos Izquierdo, FIDE <1900, Daniel Díaz Miño, FIDE <1800, David Álvarez Sánchez, FIDE <1700, Nicolás Ramírez Sánchez, el campeón Sub 18, Luis García Rodríguez, el campeón Sub 12, Aditya Dhanwani, el campeón Veterano, Luis Herrera Mellado y las mejores partidas del torneo han sido para Ángel Gentes Benito vs Diego Gil Belizón, y Francisco J. Santos Izquierdo vs José A. Jiménez Torres.

La organización ha mostrado su satisfacción por "la exquisitez en el trato y saber estar de los jugadores que han participado en esta edición del torneo, el gran nivel de juego alcanzado, y la progresión de los jugadores portuenses y gaditanos, gracias a estos torneos en la modalidad de partidas lentas.

Por otra parte, la organización también ha querido destacar que "este Open de Ajedrez 'Ciudad de El Puerto' es un torneo consolidado en la provincia de Cádiz. En estos momentos, es el más importante en cuanto a premios, local de juego y nivel de juego, y goza de gran relevancia entre los jugadores del mismo. Asimismo, se encuentra inscrito en el Circuito Gaditano de Ajedrez, al objeto de brindar mayores posibilidades de participación para todos los jugadores y amantes del ajedrez".