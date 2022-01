Carlos Rodríguez Baturone será el nuevo jefe de la Policía Local de El Puerto

El teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Rodríguez Baturone ha sido nombrado por decreto nuevo jefe de la Policía Local de El Puerto de Santa María. Así lo ha dado a conocer este martes el alcalde, Germán Beardo, en sus redes sociales.

Con este nombramiento se cierra una polémica etapa tras el fallecimiento del anterior jefe, Manuel Cuenca, en noviembre de 2017 en accidente de tráfico.

El nuevo responsable de la Policía Local ha sido Jefe de la Comandancia de Gran Canaria y cuenta con una larga experiencia en la Benemérita. El nuevo responsable tomará posesión en el plazo de un mes.

Se espera que con este nombramiento se pueda normalizar el funcionamiento de la Policía Local en El Puerto, con unas relaciones muy deterioradas entre el hasta ahora jefe en funciones, Rafael Muñoz Leonisio, y los sindicatos policiales, sobre todo la UPLBA.

El propio Beardo recuerda en sus redes sociales la inusual situación que se ha vivido en los últimos meses en el seno de la Policía Local, señalando que "he sufrido todo tipo de presiones, de amenazas, de pitos y petardos en la puerta del Ayuntamiento, de campañas de difamación llegando incluso a empapelar con panfletos que me insultaban la casa de mis hijos hasta en tres ocasiones por no ceder al chantaje y que ningún partido de la oposición condenó".

También explica que "intenté personalmente durante el invierno de 2020 liderar reuniones con los sindicatos cada jueves a las 8:30", de cara a lograr "unos nuevos acuerdos que protegieran más a los portuenses y mejoraran la productividad de la plantilla. Nunca fue suficiente, ahí me di cuenta que era inevitable crear una nueva Policía", afirma.

El procedimiento para cubrir la plaza de Intendente Mayor se inició en julio de 2021, con un pleno extraordinario en el que se acordó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en función de la cual se pudiera cubrir la vacante del puesto de Intendente Mayor.

Tras la elaboración de los pliegos de condiciones y su publicación en los diferentes boletines oficiales, es ahora cuando se ha firmado el decreto con el nombramiento del nuevo jefe del Cuerpo.

El alcalde también afirma en sus redes sociales que "la ciudad sufrió una huelga encubierta de parte de la plantilla que de la noche a la mañana decidieron que no tenían pantalones. Gracias al Comisario de la Policía Nacional, a sus agentes y a los miembros de la plantilla que no secundaron ese secuestro de seguridad a El Puerto. Gracias UGT, CSIF, SPPME", señala, para añadir que a raíz de esta situación se impusieron una serie de sanciones con expedientes que impusieron "de una semana a tres meses de suspensiones de empleo y sueldo a aquellos agentes que forzaron una situación lamentable para la imagen del Cuerpo de Policía Local".

Sonadas fueron también en los últimos años las salidas de tono del hasta ahora jefe accidental, con polémicas críticas al Gobierno de Pedro Sánchez al principio de la pandemia, la firma de un manifiesto contra el Gobierno de España y un enfrentamiento abierto con el sindicato UPLBA, que ha lamentado siempre la falta de diálogo y las críticas recibidas por el equipo de gobierno.

Según el alcalde portuense “ahora con el nuevo jefe se abre un nuevo tiempo al que espero que se sumen todos los portuenses para que la ciudad vuelva a sentirse orgullosa de su Policía Local al completo, como lo está de la Policía Nacional o la Guardia Civil”.