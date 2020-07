“La música es muy necesaria en estos tiempos de tristeza, es la mejor terapia”

–Es usted el encargado de abrir esta noche el festival Soko Puerto de Santa María. ¿Qué van a encontrar quienes acudan al nuevo recinto ubicado junto al río Guadalete?

–Para empezar se van a encontrar una muy buena organización, lo han montado todo perfectamente para que se cumplan las medidas de seguridad, para que la gente disfrute del concierto. Está montado a modo de anfiteatro, de manera que la gente de atrás verá perfectamente el escenario, un escenario de festival con muy buen sonido. Para mí ha sido una alegría. Con esto de la pandemia se nos ha caído la gira y yo el 2020 lo daba ya por perdido. Este concierto va a ser un orgasmo para el alma.

–Está siendo un año duro para todos. La vuelta de los conciertos ¿es un motivo de esperanza?

–Ya te digo. No solo para el mundo de la música y los artistas, aunque somos un sector que tardaremos mucho en salir de esta crisis. Yo es que creo que la música es el lenguaje del alma, es muy necesaria en estos tiempos de tristeza, donde hemos perdido a muchos de nuestros mayores. La música es la mejor terapia, necesitamos disfrutar, reír y pasarlo bien. Las medidas serán diferentes, pero la música no tiene fronteras y a las orejas no hay que ponerles mascarillas.

–Esta noche será además muy especial para usted, entre otras cosas porque se estrena en directo la canción ‘Resplandor’, dedica a su compañero en ‘Los Delinqüentes’ Migue Benítez, fallecido en 2004. ¿Qué supone para usted esta canción?

–Imagínate. Es una canción que me vino sola. Yo a mi compadre Migue lo llevo en mi alma y en mi corazón las 24 horas. Fue mi mejor amigo y mi compañero. Esta canción ha salido así, natural, la compuse el año pasado y cuando la grabé en el disco me emocioné y me hinché de llorar. Poder cantarla en directo será muy emocionante, seguro que se me escapará alguna lagrimilla. La canción además me gusta mucho, tiene unos tintes muy trianeros, por bulerías. La hemos estado ensayando esta semana y estoy loco por enseñársela al público.

–En octubre saldrá su cuarto álbum en solitario, ‘Constelaciones de humo’. ¿Cómo definiría este trabajo?

–Es un disco muy fino, muy elegante. Creo que sigue teniendo la magia y la inspiración de la India. Hace un par de años me fui de viaje durante unos meses a la India, y eso me ayudó a conectarme otra vez con el universo. Estaba un poquito estancado en el flamenco y ese viaje me ayudó a encontrar a las musas. También he estado de viaje en Argentina, este disco es como muy viajero, pero muy currado. Lo hemos hecho con mucho tiempo, dándole vueltas a las letras y a las canciones, hemos cuidado mucho la producción, los arreglos. Me ha ayuda mucho mi amigo Pedro Pimentel, el guitarrista que me acompaña en directo. Para mi sinceramente es el mejor disco de mi carrera, en cuanto a canciones y a musicalidad. Me pasé una semana sin beber y sin fumar antes de grabarlo, está hecho para que saliera una joya. Probablemente del próximo disco que saque te diré lo mismo (risas).

–Ya conocemos tres de las trece canciones que contiene el disco. ¿Se irán lanzando el resto poco a poco de aquí a octubre?

–Sí, porque estamos terminando las mezclas, y hasta que salga el disco físico faltan varios meses. Para que la gente no se aburra vamos a ir sacando joyitas, sacaremos alguna canción más.

–Hace poco ha dicho que el amor y los recuerdos son los fenómenos más poderosos del universo. Los recuerdos nos alimentan para seguir día a día, a pesar de las dificultades de la vida, ¿no?

–Sí, así somos los seres humanos, sufrimos de apego y nos acordamos de nuestros seres queridos, los que están y los que no están. Eso es lo que nos vamos a llevar con nosotros, los recuerdos bonitos por supuesto, los malos hay que olvidarlos. Y en cuanto al amor, es lo que mueve montañas, es lo más importante en estos tiempos. Para comunicarnos, para viajar, para existir, con tu pareja, lo importante es el amor, como decía John Lennon.

–¿Cómo ha vivido el confinamiento? Creo que lo ha pasado en Chiclana.

–Sí, yo tengo mi casita en Chiclana. No me puedo quejar, creo que he tenido un confinamiento VIP. He tenido todo lo necesario para ser feliz. Tengo un patio en el que he podido tomar el solecito, tengo una colección de discos de vinilo que no escuchaba hace años y he vuelto a retomar, tengo muchos libros, me encanta leer, he leído biografías de Queen, de Triana, de Motörhead… Ha sido un confinamiento para interiorizar experiencias, he escrito también canciones nuevas… aunque ya tenía ganas de salir y volver a la normalidad.

–Ha hecho públicas recientemente algunas críticas a los políticos, por no remar todos juntos en estos momentos tan difíciles. ¿Cree que esto tiene remedio?

–Yo creo que los políticos deben mirar por los ciudadanos, y aunque nunca se pongan de acuerdo lo que no puede ser es entrar en insultos y faltas de respeto. A veces la política parece un patio de colegio, aunque los niños tienen más educación que ellos. Creo que hay que hacer un esfuerzo y entender que esta pandemia ha sido mundial, no se trata de política. Tenemos que sobrevivir para vivir y tenemos que ir todos a una.