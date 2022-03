Calleja, el concejal ‘influencer’

Que David Calleja ha marcado estilo en El Puerto es algo indudable. Desde que este diseñador y asesor artístico de cofradías llegó al Ayuntamiento, como independiente en las listas del Partido Popular, ha revolucionado el panorama municipal y aunque no se considera político, lo cierto es que ya hay quien le ve incluso como posible candidato a la Alcaldía, augurando que con su popularidad arrasaría en las urnas.

Calleja se deja querer y no lo desmiente, es decir, que alguna propuesta ha recibido al respecto, aunque él insiste en decir que lo que le gusta y le llena es hacer el trabajo que hace y sobre todo, el cariño de la gente. También repite que no cree en los partidos políticos y que está ahí para poder desempeñar un trabajo que le apasiona.

Y es que es indudable el tirón que tiene este concejal que lleva las áreas municipales de Fiestas, Comercio y Hostelería y Patrimonio Histórico. Sus redes sociales no han parado de crecer desde que llegó al equipo de gobierno y cuenta con seguidores en toda España. Hay quien critica de él cierta frivolidad al utilizar buena parte de su tiempo en su promoción personal, ya que entre otras cosas cada día sube a su perfil de Instagram una imagen de su vestimenta diaria, realizando además una completa descripción de su estado de ánimo y mimetizándose con su extensísimo guardarropa.

Pero él se defiende diciendo que esto forma parte de su trabajo y que siempre cita y menciona a todos los comercios en los que se compra tanto la ropa como los complementos, entre los que ocupan un lugar destacado sus célebres bolsos, de todos los tamaños y colores. También menciona cada día a todas las marcas que viste, muchas de ellas del pequeño comercio local.

“Los comerciantes me agradecen muchísimo que les mencione y les cite, para ellos es una publicidad muy buena porque así me lo dicen”, explica, y afirma que no fomenta sus redes sociales en su beneficio personal, ya que no sabe ni cómo se monetizan las cuentas. “Soy un desastre para eso”, asegura, y añade que “a mi las redes me relajan, me desahogo con ellas y me calman los nervios”.

La última iniciativa que ha puesto en marcha ha sido un sorteo en el que el premio es acudir a una cena en su propia casa. Para ello pide a las personas interesadas que se suscriban a sus redes y que compartan sus post, algo que ya muchos seguidores llevan haciendo mucho tiempo. “La idea surgió en la pandemia y se me ocurrió inspirándome en Oscar Wilde, que reunía cada jueves en su casa a seis personas diferentes, de distintos grupos y procedencias. Me paree que puede ser algo muy enriquecedor”, afirma.

Se trata tan solo de otra de las insólitas iniciativas puestas en marcha por este peculiar edil que además hace bandera de la causa gay con total naturalidad.

Y es que aunque Calleja es concejal de varias áreas municipales no ha dejado de formar parte del otro lado de la mesa. El último ejemplo lo tenemos en la exaltación que realizó en la noche del viernes del uso de la mantilla, en un acto organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

En el área de Fiestas famosas están siendo sus cabalgatas, cada vez más numerosas y que logran sacar a la calle a multitud de portuenses, con éxitos de público como los alcanzados en las últimas ediciones de Halloween, Navidad o Carnaval.

Los colectivos y entidades se lo rifan, siendo más celebrada su presencia que la del propio alcalde, Germán Beardo, al que ha terminado por hacer sombra. Y es que ya quisiera el primer edil tener el carisma que derrocha Calleja, quien a pesar de las posibles envidias y de algunos desencuentros con sus compañeros se sabe intocable dentro del equipo de gobierno debido precisamente a su enorme popularidad, y eso que va por libre.

Su manera de trabajar no es desde luego la forma al uso en el Ayuntamiento, es más bien tirar siempre para delante contra viento y marea, pero claramente está siendo efectiva, aunque quizás en un futuro puedan aparecer problemas derivados de la falta de control de algunas de sus decisiones, como ocurrió recientemente con algunos de los gastos de la pasada Navidad, que no contaban con la preceptiva modificación del plan de ajuste.

En cuanto a su continuidad, Calleja reconoce que no le gustaría dejar la labor que desempeña en estos momentos porque como dice “le dedico mi vida”, al tiempo que ve reconocido su esfuerzo. Incluso los grupos de la oposición le valoran su trabajo, quizás porque es de los pocos concejales del equipo de gobierno que se esmera en mantener una buena relación con todos sus compañeros, sean del color político que sean. “Es bonito involucrar a la gente y creo que eso es lo que estoy consiguiendo”, concluye.