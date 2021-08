Brillante concierto de The Donelles en la Sala Milwaukee

Numeroso público acudió en la noche del viernes a la Sala Milwaukee para disfrutar de la actuación de The Donelles, un grupo sevillano que supo transportar al auditorio a la época dorada de la música vocal femenina, en especial con versiones de canciones clásicas de los años 40 a la década de los 70, aunque también algunas más actuales.

Con el acompañamiento musical de un bajo, teclados, batería y percusión, un sonido de excelente calidad y una puesta en escena muy cuidada y trabajada, las tres vocalistas, Litta Wheel, Laura Serrano y Elita Falcón, sumergieron a los asistentes en la música de la Motown, ofreciendo temas inmortales de soul, swing y rock&roll, que el público conocía de memoria y que acompañó con palmas y llevando el ritmo, disfrutando de una animada velada.

La mayor parte de las canciones fueron interpretadas en inglés y en italiano, con algunos detalles, como el vestuario y la estética de las cantantes, que conferían un toque evocador y vintage al espectáculo. La conexión entre las cantantes y el público fue total, consiguiendo el grupo, liderado por Litta Wheel, crear un agradable ambiente de complicidad con las personas que se dieron cita en el patio de la mítica sala de conciertos de El Puerto, donde ya han actuado en otras ocasiones, dando las gracias al propietario del local Juan Carlos Anelo.

Las voces del trío fenemino, muy bien conjuntadas, la improvisada teatralidad en algunos momentos del show, un escogido repertorio y una gran orquestación, elevaron el concierto a la categoría de memorable, con temas de gran calidad, como Walk Like an Egyptian, She’s Not There o versiones de los Beatles, como A Hard Day’s Night, o la canción Help, con la que cerraron el concierto.