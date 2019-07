Lunes por la tarde en la plaza del Castillo. Inauguración del festival de cine fantástico Insomnia. El reloj marca las 20:30 horas. Por segundo año consecutivo, la plaza está a rebosar (parece que incluso con más gente que el año pasado). Todo el mundo espera a que comience el concierto de bandas sonoras de películas interpretado por la banda de música del Maestro Dueñas.

De repente la voz en el altavoz de Antonio Rosa lobo -uno de los organizadores del festival- llama la atención del público... y no deja indiferente a nadie. Lo que parecía que iba a ser el típico discurso de presentación y agradecimientos termina siendo un llamamiento de atención. "El hecho de que estemos aquí es un trabajo casi titánico de un año de esfuerzo de cuatro personas que trabajan con un presupuesto reducido, por no decir casi nulo, que acaban desembolsando de su propio bolsillo", explicaba Antonio Rosa. "Es un evento gratuito por y para la ciudad. Quiero empezar el concierto lanzando un mensaje a todos aquellos que nos escuchan y tienen alguna labor dentro del Ayuntamiento. Es el cuarto año que hago el festival y casi de milagro. Espero que no llegue un quinto en el que haya que volver a oír que un festival de El Puerto se ha ido a Sevilla, Cádiz, Barcelona o Madrid por falta de apoyos". Se puede decir más alto, pero no más claro.

El mensaje directo fue recibido entre aplausos y, al parecer, entre el público había más de uno que se dio por aludido. El primer de ellos el Ayuntamiento, representado por David Calleja (concejal de Fiestas) y Lola Campos (concejala de Cultura) quienes nada más terminar el concierto se acercaron a la organización para felicitarles y mostrar su interés para "seguir trabajando en que salgan adelante los proyectos que el anterior ejecutivo había dejado en un cajón". Ya han despertado. Y menos mal, porque ya lo dice el refrán: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.

Asimismo, estas buenas intenciones han quedado fijadas en la próxima reunión que ambos mantendrán con la organización la próxima semana. "Ante las manifestaciones realizadas desde la organización, el equipo de gobierno, a través de los ediles de Fiestas, David Calleja, y Cultura, Lola Campos, mantendrá una reunión la próxima semana con los promotores del encuentro en aras a la mejora de la misma y a su continuidad, por todos los medios, en El Puerto de Santa María".

Igualmente desde el Gobierno no han querido dejar de felicitar a la banda del Maestro Dueñas ante el éxito del concierto.