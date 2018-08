El Ayuntamiento propone que la Feria 2019 se celebre a final de mayo

El Ayuntamiento ha enviado una propuesta a los hosteleros de El Puerto para que expresen su opinión sobre la celebración de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2019 desde el 29 de mayo (miércoles) hasta el lunes 3 de junio, de manera que el fin de semana grande de la feria portuense caería el 1 y el 2 de junio, mientras el Lunes de Resaca sería el día 3. La propuesta ha sido enviada por la Concejalía de Fiestas a empresarios, hosteleros y colectivos interesados. La circular afirma que "una vez realizadas las diversas consultas con entidades de esta ciudad para la elección de la fecha de nuestra Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2019, y al tener que remitirse los dos días de fiesta locales a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, las fechas que desde la concejalía de Fiestas proponemos para la feria del próximo año son del 29 de mayo al 3 de junio". Según se explica en la circular, el objetivo principal de dicha elección es evitar coincidir con otras fiestas importantes del entorno.

Ya en un pleno extraordinario celebrado el 31 de julio, quedó sobre la mesa la elección de la fecha de celebración de la Feria 2019, al no haber un consenso claro. En el pleno sí se decidió que una de las fiestas locales de 2019 sería el día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio (que no lo ha sido este año), al caer en domingo la festividad de la Virgen de los Milagros.

El Centro Comercial Abierto considera que la fecha elegida "es la más conveniente"

Con respecto a la Feria, no obstante, la decisión era más complicada. En primer lugar, se habría descartado el puente del Primero de Mayo, al coincidir con la motorada. Por otra parte, el sábado 11 de mayo es feria en Sevilla, que marca el inicio del calendario ferial. El fin de semana del 18 y 19 de mayo se descartaría de igual forma, ya que es la Feria de Jerez, con la que tampoco es aconsejable coincidir. Ya el 26 de mayo son las elecciones municipales, evitándose igualmente esa fecha, pues muchos ciudadanos están volcados en la feria por motivos de trabajo, al margen de los problemas en materia de seguridad y logística. Se da la circunstancia de que todas las ferias de El Puerto se han celebrado antes de las elecciones municipales, lo que transformaba el Real de las Banderas en una plataforma electoral.

De cualquier forma, para los empresarios consultados, lo más importante es que la fecha no coincida con otras festividades, por lo que lo verían aceptable.

La asociación empresarial Centro Comercial Abierto (CCA) ha subrayado que la fecha elegida "parece lo más conveniente para los intereses turísticos y económicos de la ciudad y por otro para el mayor realce de la propia feria, al garantizarse no solo el buen tiempo sino la no coincidencia con otras ferias". El hecho de no coincidir con otras ferias "favorecerá no solo el interés de los caseteros y la disponibilidad de recursos, sino incluso la mayor afluencia de público".