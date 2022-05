El Ayuntamiento defiende la legalidad de la gran cruz de la Sierra San Cristóbal

Tras las recientes declaraciones de los grupos Adelante e Izquierda Unida afirmando que la instalación de la cruz de hierro en la Sierra de San Cristóbal, anunciada para el próximo domingo, no tiene licencia, advirtiendo además que el ejecutivo local podría estar incurriendo en prevaricación por omisión si permiten que se coloque, desde el Ayuntamiento portuense aclaran que "la cruz está en regla y tiene completada la documentación de la Declaración Responsable que habilita su colocación".

El Ayuntamiento reconoce que se les pidió a los promotores que tenían que efectuar una subsanación, pero aseguran que "ya la han realizado".

"Por tanto, para tranquilidad de todo el mundo, creyentes y no creyentes", la teniente de alcalde de Urbanismo, Danuxia Enciso, insiste en que "la documentación que requiere la instalación de la cruz en la zona de las Beatillas se encuentra completa".

La edil detalla que se presentó hace unos días la procedente Declaración Responsable y en el día de hoy se completó la documentación con el registro en el Ayuntamiento de la memoria técnica descriptiva de la instalación y el estudio básico de Seguridad y Salud que se exigía. Es el mismo procedimiento burocrático que se solicita para la apertura de cualquier negocio que no requiera otro trámite que la propia presentación de una Declaración Responsable, pudiendo con ello llevar a cabo de un modo más ágil determinadas actuaciones que están perfectamente regladas", explica.

La concejala asegura, por tanto, que "la promotora España Cristina tiene todo en regla para el próximo domingo 8 como ha anunciado instalar la cruz de unos cinco metros de altura en una parcela de titularidad privada, cumpliendo con lo exigido por Ley y en regla, contando con todos los documentos necesarios que les habilita a ello".

Enciso considera que "después de la innecesaria alerta y alarma creada en torno a un acto que no debería sobresaltar a nadie, desde el equipo de Gobierno se ruega a los grupos Adelante e IU que dejen de utilizar cualquier ocasión para pervertir la opinión pública con acusaciones de este porte, que son totalmente falsas y malintencionadas. Y lo que es más grave, con constantes amenazas de judicializar cuestiones que ni siquiera estaban finalizadas, con anuncio de prensa incluido”, explica Enciso, que considera que "sólo buscan el descrédito del Gobierno, pero resultan imprudentes, precipitadas y se les puede volver en contra como ahora y no es la primera vez”.

Por todo ello, “les sugerimos que inviertan sus esfuerzos en cuestiones más productivas y trascendentes, no en acusaciones gratuitas hacia un equipo de Gobierno que no tiene ninguna intención de transgredir las normas ni hacer dejación de funciones a la hora de hacer cumplir las leyes y menos en un asunto como este donde no parece que la colocación de una cruz vaya a repercutir negativamente en nada ni en nadie”, concluye la edil.