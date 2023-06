El Ayuntamiento habilita un aparcamiento provisional en los antiguos terrenos de Soko Puerto

Desde esta misma noche de viernes, 23 de junio, para reforzar la noche de San Juan y de cara al verano, se amplirá el aparcamiento de Pasarela de la margen izquierda del Río Guadalete, que gestiona Impulsa. Con ello se pretende aumentar las plazas de aparcamiento de El Puerto, "cumpliendo con el compromiso adquirido con los ciudadanos y con los hosteleros del centro", señala el Ayuntamiento.

Se habilita de esta forma una nueva zona para estacionar, que se irá ampliando a medida que incremente la demanda de vehículos. El acceso será siempre por el parking de Pasarela "y el espacio se irá adaptando a las necesidades de cada momento".

El Ayuntamiento ha habilitado los terrenos donde se ubicaba el recinto de conciertos Soko Puerto, con lo que atiende también la petición de la Agrupación de Empresarios Hosteleros del Centro (AEHC), que han mostrado su preocupación ante la reducción del número de aparcamientos en la zona del casco histórico debido a las obras del paseo fluvial y el inicio de las de 'Ciudad Amable', y que ya hace algunas semanas pidió al equipo de gobierno una solución para que los visitantes que acuden al casco histórico puedan aparcar sus vehículos.

En principios, la zona que se habilita no es muy extensa, sólo de unos 1.000 metros cuadrados, pero el gobierno local considera que en principio puede ser suficiente, ya que los aparcamientos de pago que existen en la localidad no se llenan y los fines de semana se quedan tan sólo al 60% o al 70% de su capacidad. No obstante, tal como ha confirmado el Ayuntamiento, se contempla la posible ampliación de esta zona que se acota como aparcamiento en la otra banda, en función de las necesidades y la demanda.

Otra de las peticiones de la Agrupación de Hosteleros es que se ponga un autobús lanzadera desde esta zona de la margen izquierda para trasladar a los visitantes al centro de El Puerto, en concreto a las plazas de las Galeras y la plaza del polvorista, aunque esta reclamación no va ser atendida, al menos ahora, debido a que no es viable desde el punto de vista económico y además los propios autobuses se pueden ver envueltos en retenciones de tráfico una veza que accedan a la zona de la Ribera. Por ese motivo, el nuevo aparcamiento que se ha habilitado tiene su entrada por el propio parking de Pasarela y los usuarios deberán usar la propia pasarela sobre el río para trasladarse a pie hasta el casco urbano de El Puerto.

En principio, los precios que se barajan en este nuevo parking serían los mismos que los de Pasarela, al ser una ampliación.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha comenzado una campaña divulgativa para informar de la apertura de este nuevo parking, y también sobre la ubicación de otros aparcamientos existentes en la ciudad, para lo cual se está utilizando sobre todo señalización vertical que se ha instalado en diferentes puntos de la geografía urbana. Se trata también de otra de las peticiones de la AEHC, que ha visto cómo la pérdida de estacionamientos se traduce en la imposibilidad de acudir a sus establecimientos para muchos de sus clientes.

El Ayuntamiento ha querido recordar que la red de aparcamientos públicos con ubicaciones más cercanas al casco histórico: parking Bajamar, Pasarela, Plaza de Toros, Casa del Mar, Cementerio, Plaza de La Esperanza (antigua Barriada de José Antonio) y en el Monasterio de La Victoria donde también se localiza una gran bolsa para estacionar.