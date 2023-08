La presidenta del comité de empresa de Ayuda a Domicilio tacha de "irresponsable" al edil Ángel M.González

Con relación a la nota de prensa emitida por Ángel M. González, en nombre del PSOE, sobre el servicio de Ayuda a Domicilio, la presidenta del comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio, Trinidad Domínguez, puntualiza que "el comité de empresa no se ha reunido con el concejal del PSOE Ángel M. González para hablar del pliego de condiciones de ayuda a domicilio".

También añade la presidenta que "el Sindicato de Contratas y Servicios Públicos no pertenece al comité de empresa de ayuda a domicilio, ni representa a las trabajadoras y trabajadores del servicio, ya que no se presentó a las elecciones sindicales, ni tiene representación alguna. El comité de empresa ha estado en todo momento en contacto con el Ayuntamiento para el seguimiento de la elaboración del pliego de condiciones hasta su publicación, y el mismo reúne todas las condiciones para cumplir con los trabajadores y trabajadoras y para dar un servicio eficiente a los usuarios", asegura.

También afirma Domínguez que "la concejala de Bienestar Social siempre ha atendido a las llamadas realizadas por parte del comité de empresa", añadiendo que "no es cierto que se haya eliminado el plus tóxico a varias trabajadoras en el actual pliego. El motivo de que no esté incluido es responsabilidad de la delegada de UGT, que es una de las trabajadoras que tienen dicho plus a su favor, y que se comprometió a presentarlo personalmente al área de Bienestar Social y no lo hizo. Como consecuencia de su irresponsabilidad, ahora justifica la misma arremetiendo contra el Ayuntamiento y el pliego aprobado. Esta actitud irresponsable solo puede llevar a que las empresas que se han presentado a la licitación del servicio se echen atrás y quede desierto el mismo, quedando retrasada la entrada en vigor de las 35 horas semanales con la adjudicación el nuevo pliego, y por tanto perjudicar a toda la plantilla", lamenta.

La presidenta del comité de empresa tacha de "irresponsable" a Ángel M. González, "que no se ha puesto en contacto con el comité para contrastar la información, y va a ser el culpable del perjuicio que se pueda causar al servicio", concluye.