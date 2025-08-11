756 denuncias por infracciones en El Puerto en el segundo fin de semana de agosto

El Ayuntamiento, a través del Área de Seguridad y Policía Local, informa del balance del dispositivo especial desplegado durante el segundo fin de semana de agosto, marcado por el periodo vacacional, una intensa programación estival y una asistencia masiva a la Plaza de Toros, que registró un lleno el sábado 9 con motivo del festejo taurino, con Morante, Roca Rey y Daniel Crespo.

La cita coincidió con la 34ª edición del Festival de Teatro de Comedias en el Patio Porticado de San Luis Gonzaga y con una cena en los jardines de las Bodegas Caballero.

A estos eventos se sumaron otros de gran afluencia como el concierto de música juvenil en Los Toruños, organizado por el Área de Juventud; la X Running Night impulsada por el Área de Deportes; y diversas actividades culturales y turísticas que atrajeron a miles de personas a distintos puntos de la ciudad.

Control de tráfico y movilidad: 756 denuncias por infracciones

En materia de seguridad vial, el dispositivo se saldó con 756 denuncias por infracciones de tráfico, lo que refleja el rigor en la vigilancia del cumplimiento de las normas en un fin de semana de máxima afluencia.

Del total, 683 corresponden a infracciones del Reglamento General de Circulación y 73 a incumplimientos de otras normas de la DGT. Además, se levantaron 2 actas por infracción a la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana.

Durante el operativo se instruyeron 12 atestados de tráfico y un delito contra la seguridad vial, se retiraron 41 vehículos con grúa y se inmovilizaron 10. Estos datos ponen de relieve el esfuerzo preventivo y sancionador de la Policía Local para garantizar una movilidad segura y ordenada, especialmente en zonas de alta concentración de personas.

Controles conjuntos contra el botellón y el incivismo

Durante todo el fin de semana, como es habitual, se desarrollaron operativos conjuntos entre Policía Local y Policía Nacional para combatir el botellón, el consumo de alcohol o drogas al volante y otras conductas incívicas que afectan a la convivencia, al descanso vecinal y a la limpieza de los espacios públicos.

El objetivo de estos controles es garantizar el respeto a las normas, prevenir altercados y proteger la seguridad y tranquilidad de vecinos y visitantes, reforzando la presencia policial con carácter disuasorio.

El sábado, con motivo del festejo taurino y el lleno registrado en la Plaza Real, se activó un operativo específico en sus inmediaciones. El dispositivo permitió una salida ordenada y sin incidencias del público, reforzando la preferencia del tráfico procedente de la calle Valdés hacia la glorieta del Oasis.

En momentos de menor afluencia de peatones se desmontaron puntos de control, manteniéndose no obstante cerrado al tráfico el anillo de la Plaza de Toros hasta las 00:00 horas por precaución.

En este marco, se interpusieron 161 denuncias y se realizaron 3 retiradas de vehículos. Este control contribuyó a mantener la fluidez en los accesos y salidas del recinto, así como a garantizar la seguridad peatonal en un evento de gran concentración.

El teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay, ha felicitado a todos los efectivos de la Policía Local que han participado en el operativo, destacando “su dedicación, profesionalidad y vocación de servicio público”, y ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno con la seguridad ciudadana como prioridad transversal de la gestión municipal.