64 profesionales toman posesión de sus cargos en la estabilización de empleo del Ayuntamiento de El Puerto

El Puerto/El Ayuntamiento de El Puerto llevó a cabo este martes el acto de toma de posesión de 64 trabajadores y trabajadoras que han superado con éxito el proceso de estabilización del empleo temporal, consolidando así sus puestos como funcionarios o personal laboral fijo del Consistorio.

El acto, presidido por el alcalde, Germán Beardo, y con la presencia del teniente de alcalde de Personal, Javier Bello, simboliza un hito histórico en la modernización de la administración local, poniendo fin a décadas de incertidumbre laboral para numerosos profesionales municipales.

El regidor portuense destaca la importancia de este paso, que forma parte del compromiso de reducción de la temporalidad en el empleo público, regularizando plazas estructurales y reforzando los distintos servicios municipales. “Este proceso no solo da seguridad a 64 familias portuenses, sino que también fortalece la estructura administrativa, permitiendo avanzar hacia una gestión más ágil, cercana y eficaz”, señaló Beardo.

El alcalde felicita personalmente a los nuevos empleados fijos y agradeció el trabajo de los tribunales, del personal técnico de Función Pública —encabezado por Mila Pérez—, de todos los funcionarios implicados y del propio Javier Bello, por su dedicación constante durante todo el proceso.

Asimismo, Beardo quiere reconocer el esfuerzo de los profesionales. “Habéis recorrido un camino que no ha sido nada fácil, marcado por años de incertidumbre. Hoy culmina esa etapa, y comienza una nueva, con estabilidad, en la que vuestra labor será clave para afrontar los nuevos retos de una ciudad que no deja de crecer”. Añade además que “El Puerto requiere cada vez más servicios, y no me cabe duda de que vamos a contar con vuestro trabajo, lealtad y honestidad para alcanzar nuevos horizontes y metas”.

Por su parte Javier Bello ha subrayado que este acto representa un reconocimiento merecido: “Tras haber desempeñado durante mucho tiempo una labor con carácter temporal, hoy por fin podéis decir que ha llegado la estabilidad que habéis defendido con esfuerzo y constancia. Es un día de justicia laboral”.

Este proceso se enmarca en la estrategia municipal de fortalecimiento de los recursos humanos, que se complementará con la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2024, aprobada el pasado mes de diciembre, con un total de 69 plazas: 32 de turno libre por oposición, 34 de promoción interna y 3 por movilidad. El Ayuntamiento de El Puerto celebra así un importante avance hacia una administración más moderna, profesionalizada y orientada al bienestar de los ciudadanos.