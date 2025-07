Más de 40 controles de alcoholemia positivos durante el fin de semana en El Puerto

La Policía Local ha intensificado el control y la vigilancia durante el tercer fin de semana de julio, desplegando un amplio operativo desde el viernes 18 hasta el domingo 20. El resultado: más de 40 alcoholemias positivas, 360 denuncias de tráfico y 22 sanciones por botellón, entre otras actuaciones.

Los controles preventivos han sido uno de los ejes del dispositivo, con más de 40 pruebas de alcoholemia positivas registradas en distintos puntos de la ciudad. La presencia policial se ha intensificado especialmente en accesos y salidas de Puerto Sherry, así como en otras zonas de gran afluencia como Valdelagrana, el centro y el Soto de Vistahermosa. En todos estos puntos, los agentes han mantenido una vigilancia activa para prevenir alteraciones del orden, asegurar el cumplimiento de la normativa y reforzar los controles de tráfico, especialmente en horario nocturno.

El teniente de alcalde de Seguridad y portavoz del Gobierno, Jesús Garay, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad: "No bebas si vas a coger el coche. Ya no solo pones en peligro tu vida, sino también la de los demás. Queremos un verano seguro para todos y no vamos a bajar la guardia. La Policía Local va a seguir realizando controles en distintos puntos para evitar tragedias que son totalmente evitables".

360 denuncias de tráfico y 46 vehículos retirados o inmovilizados

El balance de tráfico se traduce en 360 actas de denuncia, 331 por infracciones al Reglamento General de Circulación y 29 por incumplimientos de normas de la DGT. También se levantaron 2 por infracción a la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Se instruyeron 7 atestados, se retiraron 22 vehículos con grúa y se inmovilizaron 24 más, una cifra que evidencia la firmeza del control.

En cuanto a orden público, el dispositivo levantó 22 sanciones por consumo de alcohol en la vía pública, una práctica incívica sancionada por las ordenanzas municipales con multas de hasta 250 euros. La Policía Local mantiene una línea de actuación constante contra el botellón por los problemas de ruido, suciedad y seguridad que genera.