25 años proclamando la Resurrección en El Puerto

El Puerto vivirá este sábado 16 de agosto una jornada muy especial: la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, Nuestra Señora de la Alegría y Santa Ángela de la Cruz celebrará una salida extraordinaria con motivo de su XXV Aniversario Fundacional.

Todo comenzó con la creación de una Asociación Parroquial, bajo los auspicios del sacerdote Manuel Sánchez Mallou, el 28 de diciembre de 1995. Era fruto de la fusión de dos grupos de jóvenes cofrades: la Sentencia, de la Parroquia de San Francisco, y el Silencio y Desprecio de Herodes, grupo de la Cruz de Mayo. Adolfo Ortega, presidente entonces del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, propició la unión. Posteriormente, el 25 de febrero de 2000, Monseñor Rafael Bellido Caro, primer Obispo de la Diócesis de Asidonia - Jerez, firmaba el decreto de aprobación de la constitución de la hermandad. Desde entonces, cinco hermanos mayores se han sucedido en el cargo: Enrique Pedregal, Víctor Manuel García, José Manuel Albaiceta, José Manuel Alonso y, en la actualidad, Ana Lambea.

La entidad, cuya casa se encuentra en Santa Fe, 57, agrupa a más de 300 hermanos y viene desarrollando con motivo de la efeméride un intenso calendario de actos durante todo el año. La cita más inmediata tendrá lugar este sábado. El cortejo procesional partirá de la Basílica a las 21:15 horas. Tras recorrer Plaza de España, Plaza Juan Gavala, Santa María, La Placilla, Ricardo Alcón, Plaza de Isaac Peral, Virgen de los Milagros, Chanca, Albareda, Espíritu Santo, Virgen de los Milagros, Caldevilla, Diego Niño, Cervantes, La Rosa, Santa Clara, Pedro de Villa, Meleros, San Juan y Plaza de España, iniciará su recogida a las 01:15 horas. La organización ha previsto un itinerario diferente al de la Semana Santa, incluyendo calles, como Pedro de Villa.

La procesión constará de un paso con las imágenes de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, obra de Jaime Babío, y del Ángel Anunciador, María Magdalena y María Cleofás, tres creaciones de Fernando Aguado. Este artista sevillano realizará en los próximos años la talla de María Salomé y las de dos soldados romanos, que completarán un conjunto escultórico en el que lucirán siete imágenes.

Los fieles contemplarán el sábado, por lo que respecta a las imágenes, el mismo paso que procesionó el Domingo de Resurrección, si bien la combinación floral incorporará rosas, calas, crisantemos o granadas y corresponderá a tonalidades predominantemente moradas, siendo el acompañamiento sonoro responsabilidad de la portuense Banda de Música Maestro Dueñas, que estrenará la marcha 'Causa de Nuestra Alegría', composición de Pablo Ojeda dedicada a la Virgen. En concreto, la marcha, en la que se recoge la Salve compuesta por Luis Rivero y dedicada a Nuestra Señora de la Alegría, que se estrenó el pasado 3 de julio en el Castillo de San Marcos, se interpretará cuando la comitiva transcurra por la Plaza Isaac Peral, frente a la Casa Consistorial.

Uno de los datos significativos reside en que el paso de misterio estará acompañado, por primera vez y con motivo del 25 aniversario, por hermanas vestidas de mantilla blanca. El cortejo contará con representación de la Guardia Civil, la Armada y los Ejércitos de Tierra y Aire, así como del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y de las hermandades portuenses.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, que ha realizado un gran número de enseres de la hermandad y protagonizado el Pregón Extraordinario que tuvo lugar en julio en el Castillo, coordina estos días el exorno que la Plaza de España lucirá con motivo de la salida, en la que durante casi todo el itinerario se contemplará la inédita estampa del Señor procesionando de noche. Calleja, hermano honorífico, vinculado a la institución desde sus inicios, vestidor de los titulares y de las imágenes secundarias de la hermandad, explica que la Concejalía ha adelantado los trabajos que habitualmente se realizan de cara a la procesión de la Patrona, el 8 de septiembre, para que la Salida del Resucitado “constituya una de las actividades más importantes del verano, como corresponde a tan singular efeméride y al trabajo de una Hermandad que viene experimentado un claro crecimiento”. El edil subraya detalles como el hecho de que la comitiva pasará por vez primera por el Convento del Espíritu Santo, pudiendo contemplar las imágenes las Hermanas Comendadoras.

Un aniversario cargado de actos

Ana Lambea Vega refleja la ilusión que se atesora en torno a este 2025 en general y a la procesión conmemorativa en particular. Lambea recuerda que los eventos en torno a la efeméride comenzaron el 25 de febrero con una eucaristía oficiada por el director espiritual de la hermandad y párroco de la Basílica, Antonio Sebastián Sabido, incluyendo seguidamente la presentación en los salones parroquiales del logotipo conmemorativo de los 25 años fundacionales, obra de Juan Antonio Sánchez, del cartel que simboliza la efeméride, realizado por Fernando Aguado, y de la papeleta de sitio conmemorativa, creada por Inmaculada Peña.

Igualmente, en abril se llevó a cabo por primera vez el solemne traslado de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado a su paso de misterio en una emotiva convocatoria abierta al público, siendo la imagen cargada por hermanos y por mujeres de la Asociación Contra el Cáncer.

Los eventos han permitido también disfrutar de una gran exposición en el Centro Cultural Alfonso X el Sabio, un triduo y una Función Solemne, oficiada por Antonio Sebastián Sabido.

“Este 2025 marca un hito que llena de gozo y gratitud los corazones de todos los que formamos parte de esta gran familia cofrade”, expone Lambea, “pues conmemoramos un cuarto de siglo en el que la fe, el compromiso y la fraternidad han sido el pilar sobre el que hemos construido nuestra historia”. La hermana mayor anuncia que próximamente se realizará un ciclo de conferencias bajo el título 'Padre Manuel Sánchez Mallou', en el que se abordarán temáticas relacionadas con la espiritualidad y legado de la Hermandad. Coincidiendo con el 150 aniversario de la fundación de las Hermanas de la Cruz, a principios de noviembre se efectuará una visita en Sevilla a la casa madre de Santa Ángela de la Cruz.

En dicho mes, durante el triduo anterior a la Festividad de Cristo Rey y a la Función Principal de Instituto, se reconocerá a quienes han cumplido 25 años en la hermandad. Durante 2025 está prevista también la instalación de un retablo cerámico compuesto por Carmelo del Toro, que ha sido posible gracias a donaciones de los hermanos y que se ubicará en un céntrico emplazamiento.

Las citas organizadas con motivo de los 25 años que la hermandad lleva proclamando la Resurrección culminarán el 8 de diciembre con un Besamanos Extraordinario a Nuestra Señora de la Alegría, poniendo fin a un año muy especial para todos los hermanos.