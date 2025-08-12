El Resucitado de El Puerto protagonizará una salida extraordinaria este sábado 16 de agosto con motivo de su 25 aniversario

Con motivo del XXV Aniversario Fundacional de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, Nuestra Señora de la Alegría y Santa Ángela de la Cruz, este sábado 16 de agosto tendrá lugar una procesión extraordinaria que partirá de la Basílica a las 21:15 horas. Tras recorrer Plaza de España, Plaza Juan Gavala, Santa María, La Placilla, Ricardo Alcón, Plaza de Isaac Peral, Virgen de los Milagros, Chanca, Albareda, Espíritu Santo, Virgen de los Milagros, Caldevilla, Diego Niño, Cervantes, La Rosa, Santa Clara, Pedro de Villa, Meleros, San Juan y Plaza de España, la comitiva iniciará su recogida a las 01:15 horas.

El paso procesional incluirá las imágenes de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, el Ángel Anunciador, María Magdalena y María Cleofás. La Banda Maestro Dueñas protagonizará el acompañamiento musical.

La hermandad celebró el pasado domingo 10 una Función Solemne con motivo del XXV Aniversario Fundacional de la entidad. La eucaristía, oficiada en la Basílica por el director espiritual de la hermandad y párroco del templo, Antonio Sebastián Sabido Salguero, sucedía a un triduo en honor a los Sagrados Titulares.

El altar contó con las presencias de miembros del cuerpo de acólitos y monaguillos de la hermandad, en una misa marcada por la solemnidad y el fervor. A la misma asistieron, entre otros, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan José Caballero, miembros de la Permanente del Consejo, Hermanos Mayores y representantes de las distintas hermandades de penitencia y gloria de la ciudad, así como el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Millán Alegre Navarro, también director de la Agrupación Coral Portuense, que amenizó la celebración.

En el momento de la acción de gracias, la hermana mayor, Ana Lambea, dirigió unas palabras de reconocimiento y gratitud a todos los presentes, con especial mención a los hermanos y hermanas fundadores que, hace veinticinco años, comenzaron el camino de anunciar la Resurrección, recordando igualmente a aquellos hermanos que ya disfrutan de la presencia del Señor.

Como broche final, la Agrupación Coral Portuense interpretó la Salve a Nuestra Señora de la Alegría, obra de Luis Rivero estrenada el pasado 3 de julio en el Castillo de San Marcos, llenando de emoción y belleza el templo.

La eucaristía sucedía al solemne triduo en honor a los Sagrados Titulares. El miércoles 6 ocupó la Sagrada Cátedra Ángel Pérez del Yelmo, párroco capellán castrense de la Base Naval de Rota; el jueves, el padre Fray Juan Franco Pérez, del Convento del Santísimo Rosario de Madrid y, en la última jornada Eugenio Romero López, párroco de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de El Puerto de Santa María.