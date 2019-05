Consumadas las fiestas en Adelante Cádiz y también en Ciudadanos, los dos partidos vencedores, a muy distinto nivel, en la noche de ayer, queda ahora por delante las tareas que deben marcar el futuro a corto y medio plazo. La más inminente, no se puede olvidar, será la conformación del gobierno. Se da por hecho, es evidente, que José María González repetirá como alcalde otros cuatro años; pero para ello necesita al menos un voto que le otorgue la mayoría absoluta en la toma de posesión. Voto que es de esperar que lo obtenga de la banca socialista, como ocurrió hace cuatro años.

La otra posibilidad de gobierno –aunque sirva como mera curiosidad– sería un Ayuntamiento liderado por Juancho Ortiz con los apoyos del PSOE y de Ciudadanos (lo que suma precisamente los 14 concejales que determina la mayoría absoluta.

Descartado este escenario, cobra importancia desde hoy mismo el modo en que José María González vaya a buscar ese apoyo necesario para obtener los catorce apoyos, o el modo en que el PSOE vaya a tender la mano para ese necesario apoyo.

Una vez se resuelva esto, hay dos partidos que indudablemente tienen por delante una labor tan complicada como necesaria y hasta cierto punto demandada por su propios votantes. Tanto PP como PSOE han cosechado los peores resultados de su historia en unas municipales, y eso debe tener consecuencias.

Habrá que revisar la labor realizada en la oposición estos últimos cuatro años, habrá que analizar la campaña y las propuestas presentadas, así como los rostros que han presentado ambas formaciones para tomar decisiones e intentar revertir la situación actual, con dos partidos históricos que no dejan de perder votantes cada cuatrienio en una sangría que por ahora no parece tener freno.

Tanto en una como en otra formación se ha hablado de candidatos en estos últimos años que finalmente no han sido los que han concurrido a la cita electoral. Por el PSOE cobró fuerza en su día Mara Rodríguez, que finalmente ha sido la número 2 de la lista; y por el PP se habló de Bruno García o de José Manuel Cossi, que también han formado parte de la lista de Juancho Ortiz.

En el plano de candidaturas, también tiene tarea por delante la de Ciudadanos. La brusca decisión del partido de no permitir la continuidad de Juan Manuel Pérez Dorao y nombrar en su lugar a Domingo Villero, del todo ajeno a la política, no parece haber salido mal con la obtención de tres concejales –aunque no es posible comparar el resultado obtenido ayer con el que hubiera tenido la formación si hubiera repetido Pérez Dorao–. Habrá que conocer ahora la labor que desempeña Villero y su equipo en estos cuatro años de actividad municipal.

Y una última tarea, más de futuro, recae también sobre Adelante Cádiz: buscar un candidato para las elecciones de 2023. José María González ha anunciado en numerosas ocasiones que su paso por la política municipal se limitaría a ocho años, los ocho que se va a llevar como alcalde de Cádiz. Por tanto, no repetirá –salvo cambio brusco de decisión– en las próximas municipales, que aunque ahora aparezcan en un horizonte muy lejano llegarán en su día teniendo la formación de izquierdas que presentar a un candidato que conserve el carisma y el fuerte tirón que González demostró anoche (como anteriormente lo hizo Teófila Martínez o Carlos Díaz) entre el electorado gaditano.