La confluencia no logra alzar el vuelo

La suma de Izquierda Unida y Podemos, la confluencia creada en El Puerto hace algo más de dos meses no consiguió obtener los resultados que esperaban sus precursores. Después de haber formado parte del equipo de gobierno local durante este mandato con tres concejales en el salón de Plenos, la suma de las expectativas de voto de Podemos no ha conseguido aumentar la representatividad de esta formación de izquierdas que se presenta por vez primera en el arco municipal. Aunque no ha sido una debacle, ni mucho menos, el candidato de Adelante El Puerto reconocía que no eran los resultados que esperaban.

En este sentido, desde el lugar donde aguardaron los resultados electorales, la se de IU en la calle Larga, el candidato de Adelante quiso subrayar que “los resultados no son positivos. Hay que ser honestos en la valoración. Ha habido más votos de la derecha, ha habido una abstención importante, y a pesar de que ha habido casi un punto de más participación, ha sido insuficiente”. No obstante, el candidato no puso en duda la elección de crear la confluencia, y quiso subrayar que Adelante El Puerto “es un proyecto de unidad a medio y largo plazo, que tendremos que seguir trabajando, seguir sumando gente, pero estamos seguros de que este es el camino”.

En cuanto a lo que espera en la institución municipal, manifestó que “vamos a trabajar estos cuatro años para poder conquistar el Ayuntamiento, más transparente y más honesto, al servicio de los vecinas y vecinos. Vamos a fiscalizar además el trabajo del gobierno que se consolide o se configure en la ciudad”. El candidato de Adelante El Puerto destacó además “el esfuerzo que han hecho las dos organizaciones, Izquierda Unida y Podemos, en sacar adelante esta campaña, una campaña que se ha sacado adelante con muy pocos recursos pero con mucho trabajo, mucha ilusión y al final hemos hecho una campaña bastante buena”, según manifestó.

Por último, el alcaldable Alejandro Gutiérrez, quiso “dar las gracias a las más de 60 personas que han participado en la jornada electoral” como apoderados de la formación. Por último, manifestó que junto con su formación realizarán una valoración más en profundidad en los próximos días.

Por otra parte, cabe destacar que la formación Andalucía por Si (AxSí), que concurría a las elecciones municipales con Antonio Jesús Ruiz Aguilar como cabeza de lista no ha obtenido ningún concejal en estas elecciones municipales. En 2015 el Partido Andalucista sí logró un representante que posteriormente acabó en el grupo mixto.