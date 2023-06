Los andalucistas se dejan querer ante un pacto con el PSOE o el PP en Ubrique

El futuro gobierno municipal en la Alcaldía de Ubrique está ahora mismo en el aire y las matemáticas de los pactos se imponen para garantizar la gobernabilidad los próximo cuatro años. La actual alcaldesa del PSOE, Isabel Gómez, ganó las últimas elecciones municipales, obteniendo ocho de los 17 ediles que conforman el pleno, pero necesita de pactos si quiere seguir en el gobierno local frente a un PP, que logró siete ediles y Andalucía Por Sí, que cuenta con dos concejales. Así que la llave maestra la tiene en este caso AxSí, que puede decantarse por apoyar al PSOE o a la segunda formación con más votos, en este caso el PP.

La regidora Isabel Gómez lleva ocho años gobernando el pueblo con mayorías absolutas y la reedición de un posible pacto PP-AxSí podría dejarla sin el bastón de mando. Aunque todo está abierto, hay que recordar que en los mandatos de 2003-2007 y 2007-2011 ya hubo un pacto de gobierno entre el PA y el PP, que alzó al ex alcalde andalucista Carlos Javier Cabezas hasta el sillón de la Alcaldía ubriqueña, pese a que el PSOE fue la lista más votada. En 2003 y 2007 el acuerdo desbancó al ex regidor socialista José María Reguera, que ganó las elecciones. En 2011, el apoyo puntual del PA a la investidura del ex regidor del PP, Manuel Toro, dejó fuera de juego a la socialista Isabel Gómez, pese a haber ganado las elecciones entonces.

El ahora cabeza de lista de Andalucía por Sí a las elecciones en Ubrique, José Antonio Bautista, no ha movido aún fichas sobre por dónde se decantará los apoyos de su formación, mostrando por el momento una actitud equidistante tanto hacia el PSOE como el PP. Sí adelanta que ambas formaciones han contactado con él para iniciar negociaciones, con lo que a lo largo de estos días se sentará con socialistas y populares de cara a posibles acuerdos que garantice o bien la investidura de la actual alcaldesa del PSOE, Isabel Gómez, o del cabeza de lista del PP, Mario Casillas.

“Vamos a escuchar lo que nos proponen. Los que tienen que tomar la decisión son los que aspiran a gobernar. Vamos a escuchar a unos y otros para saber qué quieren de nosotros, dónde encajamos y cual es el proyecto que tienen. En función de ello, tomaremos decisiones”, sostiene Bautista, el líder del andalucismo en Ubrique, que lleva 20 años como edil y ha compartido labores de gobierno con el ex alcalde del extinto PA, Carlos Javier Cabezas, y también en la oposición.

El andalucista José Antonio Bautista dice que pretende que, tanto PSOE como PP, “nos hablen del proyecto de futuro que tienen encima de la mesa. Yo tengo el mío y tengo muy claro lo que quiero para el próximo mandato. No hablo de delegaciones municipales sino del proyecto con el que hemos concurrido a las elecciones. En virtud de cómo encajen estas dos formaciones el proyecto que hemos defendido, así valoraremos”, añade el edil del Ayuntamiento ubriqueño.