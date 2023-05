El alcalde de San José del Valle 'vende' una residencia de mayores que está proyectada en Ripollet

El alcalde de San José del Valle y candidato del PSOE a la reelección, Antonio González Carretero, ha vendido durante toda esta campaña electoral la imagen de una residencia para personas mayores que está proyectada realmente para la localidad barcelonesa de Ripollet.

En diferentes imágenes usadas en las redes sociales, y que aún son visibles en los estados de WhatsApp de muchos miembros de la candidatura del PSOE y de simpatizantes locales de este partido, puede verse la cara de González Carretero junto al boceto de esa supuesta residencia de ancianos, que se ha convertido en uno de los pilares de su programa de gobierno para el próximo mandato en el caso de ser reelegido como alcalde. Esa imagen también fue proyectada en una reunión con mayores celebrada en San José del Valle a mediados del pasado mes de abril y al que asistieron también Juan Espadas y Juan Carlos Ruiz Boix, secretarios generales respectivos del PSOE de Andalucía y del PSOE de Cádiz. Sin embargo, para fortalecer esta promesa electoral se ha incluido la imagen de un boceto de residencia que nada tiene que ver con San José del Valle.

En concreto, esa imagen corresponde al proyecto de una residencia de mayores que está proyectada en Ripollet (Barcelona) y que parte con un presupuesto inicial de 14,5 millones de euros. Ese boceto fue elaborado por los arquitectos Laia Isern y Toni Montes, del estudio Miba Architects, con sede en la Ciudad Condal. Esta idea fue la ganadora del concurso abierto por el Ayuntamiento de Ripollet, según publicó el pasado diciembre la Revista Digital del Vallés.

En declaraciones a este periódico uno de esos arquitectos, Toni Montes, mostró su indignación con el uso de la imagen de esta residencia, algo que calificó de "escandaloso" y de "grave". "Lo primero que vamos a hacer es hablar con el Ayuntamiento de San José del Valle y exigirles que retiren una imagen que no les corresponde y que han usado sin pedir permiso y, por tanto, sin nuestro consentimiento. También queremos que se haga público que esa imagen no se corresponde con ningún proyecto planteado en esa localidad gaditana. Si el Ayuntamiento no acepta nuestras exigencias, no descartamos emprender acciones legales", explicó Toni Montes.

Este periódico ha intentado sin éxito contactar con el actual alcalde de San José del Valle para conocer su versión de los hechos.