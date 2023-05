Mamá, queremos ser alcaldes

No son días fáciles para Maribel Trujillo. A sus 52 años esta vecina de Alcalá de los Gazules está viviendo algo que muy poca gente puede contar: dos hijos suyos se presentan a estas elecciones municipales, pero lo hacen por partidos políticos diferentes y además en ambos casos como candidatos a la Alcaldía de esta localidad jandeña. Y lo que al principio parecía una anécdota hasta graciosa se está convirtiendo con el paso de los días en algo un poco cansino porque ya es la comidilla del pueblo. "Desde hace semanas todo el mundo me pregunta lo mismo, que a cuál de mis hijos voy a votar. Y a mí me cansa repetir siempre lo mismo, que no lo voy a decir, que ellos no lo saben y que a lo mejor no lo sabrán nunca".

Esos dos hijos son Miguel Ángel Morales Trujillo, de 25 años y que lidera la candidatura de Vox, y su hermano Manuel, de 23 años y candidato del PP a la Alcaldía. Ambos son de Alcalá de toda la vida, criados en la conocida como barriada de El Lario, y ambos, además, se llevan de maravilla, como atestigua su madre. "Cuando a finales de año me enteré que los dos iban a ser candidatos a alcaldes sólo les pedí que se respetaran, que se siguieran llevando igual de bien, y el abrazo que se dieron la noche de la pegada de carteles fue muy emocionante", explica Maribel.

Pero, ¿por qué cogieron ambos hermanos caminos separados? Pues ni ellos mismos lo saben y eso que, curiosamente, los dos se afiliaron a sus formaciones políticas casi al mismo tiempo, en torno al año 2018. El mayor, Miguel Ángel, que ha dejado su puesto de trabajo en el kiosco del Paseo de la Playa para poder centrarse de lleno en esta campaña electoral, reconoce que la política le ha apasionado desde siempre. Ahora da el paso "para intentar solucionar los problemas que tiene mi pueblo".

Manuel, por su parte, tiene su puesto de trabajo en Sevilla, en una empresa relacionada con el mundo del arte, pero ahora, como disfruta de una excedencia electoral, ha vuelto al domicilio familiar. Manuel considera que su hermano y él "sabemos respetar el espacio de cada uno" porque cree que no pugnan por el mismo electorado de derechas. Es más, afirma, en coincidencia con su hermano, que tienen un objetivo común que es intentar arañar votos entre el electorado descontento del PSOE y entre una juventud "que no tiene futuro aquí porque ve que, al contrario que le pasa a otros pueblos del entorno que sí están creciendo, Alcalá cada vez va a menos".

Afirman los dos hermanos que en sus dos familias hay gente de todo, de izquierdas y de derechas, pero que han notado el afecto de todos ellos y también de muchos vecinos. Y la madre de ambos los defiende a capa y espada: "Por motivos que no vienen al caso mis hijos empezaron a trabajar muy pronto, a los 14 años, y han demostrado ser grandes luchadores, muy emprendedores y muy buenas personas, siempre volcados en el amor al prójimo y sin juzgar a nadie".

Los padres de los hermanos Morales Trujillo están separados y mientras la madre se niega a anticipar el sentido de su voto, el padre, que también se llama Miguel Ángel Morales, ha dado el paso de acompañar a su hijo mayor cerrando la candidatura de Vox, una lista que busca los 260 ó 270 votos que le garantizarían al menos un concejal en la nueva Corporación.

Las miras en el PP son a priori un poco más elevadas ya que este partido aspira a superar el único edil que logró en 2019 y, si es posible, volver a un gobierno municipal alcalaíno en el que sólo estuvieron cuatro años, entre 2011 y 2015 y gracias al apoyo de IU. Y es que Alcalá, ya se sabe, está considerada desde siempre la cuna del socialismo andaluz.

Ah, los hermanos Morales Trujillo tienen otra hermana que es, posiblemente, la más feliz de la familia. Y es que como sólo tiene 13 años no puede votar aún y, por tanto, no tiene que elegir entre sus dos hermanos. Un problema menos.