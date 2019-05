Lola Cazalilla Ramos es uno de los grandes activos entre la gente que se estrena en la lista de Adelante Cádiz y puede ser un nombre que suene en el futuro. Es su primera entrevista con un periodista pero parece que lleva toda la vida haciéndolo. Su discurso es claro y está bien fundamentado y expresado. Gaditana mezcla de La Viña y beduina, es licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Cazalilla tiene mundo ya que, bien por formación, trabajo o por su relación personal, le ha llevado a lugares como Salamanca, Indonesia, Australia o Canadá. Ella, mejor que nadie, encarna a los jóvenes que un día se tienen que marchar por el puente.

Después de todo este recorrido ahora da el paso activo hacia una política que siempre le ha interesado muchísimo: “En mis tiempos de instituto me ponía a discutir de determinados temas. Me llegaron incluso a llamar la ministra. Barajé incluso estudiar Ciencias Políticas pero al final me enamoré de Historia del Arte”. Por todo ello confiesa que la propuesta política le ha sorprendido más a ella que a la gente de su entorno.Ha vivido también su fase de desencanto de la política “pero hace cuatro años empecé a ver que había otra forma de hacerla, con la gente, de manera participativa, donde no se hace como una profesión sino como un servicio a la ciudadanía”.

Y ese acercamiento a la política cristaliza con un ofrecimiento del alcalde José María González para formar parte del proyecto de Adelante Cádiz, para el cual no le hizo falta mucho tiempo decidirse. Aunque siente la responsabilidad que puede tener “la motivación es maravillosa”.

Lola Cazalilla afirma que más que vértigo “me emociona lo que viene” y deja muy claro que no tiene ni miedos ni temores: “La exposición pública es algo a lo que me tendré que adaptar pero no es algo que me aterre”.

Para el día 26 de mayo dice que “lo espero todo. Vamos a por la mayoría porque confío mucho en el proyecto”. Cazalilla ya conocía al alcalde antes de que éste entrara en la política. Afirma que después de estos cuatro años al frente de la ciudad “lo veo con mucha madurez y tablas y con un amor y un compromiso aumentados. Ahora está aún más reforzado en su amor por la ciudad. Sus principios siguen inquebrantables”.

¿Ha recibido algún consejo por parte de la gente que ya está metida en la política o por la gente del entorno? “Que no deje el deporte por el nivel de estrés. Que tenga siempre un rato para mí”.

Una de las cosas que más le ha llamado la atención en esta corta trayectoria política fue la elaboración participativa del programa que tuvo lugar en el Instituto Columela “donde cada persona que quiso pudo aportar su granito de arena. Al final de todo lo que se ha construido es un programa hecho por la gente”.