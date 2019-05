El Partido Popular citó esta tarde a los medios de comunicación junto a la estación de trenes, con motivo de la visita a la ciudad del viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Jaime Raynaud. Tal y como explicó el candidato del PP a la Alcaldía, Germán Beardo, “tenemos una preocupación histórica porque somos la única ciudad de más de 50.000 habitantes sin una estación de autobuses digna. Es algo que se viene reivindicando a la Junta de Andalucía desde hace muchos años y agradezco al viceconsejero y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, su compromiso con El Puerto. “El Puerto es una ciudad de primera que tiene que volver a estar en el top de la provincia, porque en los últimos años hemos ido cuesta abajo y sin frenos”, concluyó Beardo.

El viceconsejero, por su parte, explicó que se había reunido con representantes del movimiento vecinal, para hablar de una situación que calificó de “anómala y extraña en una ciudad como El Puerto, con una gran importancia estratégica, histórica y turística. No es normal que El Puerto carezca, en pleno siglo XXI, de una infraestructura tan elemental para el transporte como una estación de autobuses, es algo que uno no se cree si no lo ve, además junto a una estación de tren como esta y que no haya ese mismo nivel en la comunicación viaria por autobús”, señaló.

El viceconsejero añadió que “desde el gobierno del cambio creemos que esta situación no puede continuar así y vamos a poner remedio a esta reivindicación legítima. Tras la cesión del suelo por parte de Adif al Ayuntamiento, hace falta ahora culminar la cesión del Ayuntamiento a la Junta, y ya hay contactos bilaterales para hacer realidad esa cesión del suelo que permita la construcción de una estación intermodal de autobuses y aunar el transporte ferroviario con el de carretera”.

El dirigente autonómico anunció que “he dado instrucciones a la Dirección General de Movilidad para que en los presupuestos de 2020 -que serán inminentes, ya que los de 2019 y 2020 se van a pisar- se puedan reflejar las primeras partidas para la redacción de los estudios y proyectos necesarios para empezar una actuación largamente esperada, una estación de autobuses moderna que acabe con una situación estrambótica”.

Ahora mismo la parada se limita a una marquesina e incluso los billetes se compran en el bar cercano. “Es algo impropio de los tiempos en que vivimos”, dijo el viceconsejero, y recordó que “las directrices del presidente de la Junta son facilitar la interconexión y el transporte público entre los distintos municipios, especialmente en la Bahía de Cádiz y en un lugar privilegiado como El Puerto. Además la construcción de la futura estación mejorará la potenciación del transporte metropolitano, con un apeadero de primer nivel”, aseguró.

La presidenta de la Flave, Milagros Muñoz, agradeció este compromiso y recordó que “los vecinos queremos hechos concretos. Lo que más nos duele es que se prometan cosas en las campañas electorales y luego no se cumplan. Espero que esta vez no sea así. Ya hemos conseguido el centro de salud y seguimos peleando por los accesos, y también por una Comisaría digna”, recordó.