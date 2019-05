Juancho Ortiz: “Somos los únicos que hemos presentado propuestas y soluciones”

–¿Tiene opciones de ser alcalde de la ciudad?

–Sí. Me veo con opciones, con ganas, y es además lo que me transmiten los gaditanos que me paran por la calle.

–¿Teme que el efecto Casado, por aquello del batacazo en las generales, tenga consecuencias el domingo?

–No. No creo porque en la política local lo que se decide es la gestión del día a día, no se cuestionan ideologías. La gente analiza el funcionamiento de los servicios públicos, si la ciudad va bien o mal. Por lo tanto, confío en que el gaditano valore si merece la pena seguir con un gobierno que mantiene la ciudad paralizada, sin proyecto, sin ilusión.

–¿Cómo lleva ser el relevo de Teófila Martínez?

–Lo asumo con la fortaleza de tener un gran equipo conmigo. Eso precisamente lo aprendí con Teófila Martínez, trabajar en equipo. Con eso me quedo y eso es lo que quiero transmitir a todo el equipo.

–¿Y qué acogida ha tenido su nombramiento en este tiempo?

–Creo que soy del todo objetivo si digo que la figura de Teófila Martínez es completamente insustituible. Yo soy un mero sucesor, pero su figura será irrepetible por lo que ha conseguido en los veinte años que estuvo de alcaldesa. Dicho esto, nos quedamos con su forma de hacer, su forma de trabajar y su compromiso con la ciudad de Cádiz.

–Han apostado por una renovación intensa de la lista, ¿qué criterios han seguido a la hora de confeccionarla?

–Se ha renovado en torno al 80% siguiendo criterios de ilusión, de profesionales de la sociedad civil que quieren hacer algo por su ciudad, y no ha podido faltar ese matiz de la experiencia.

–Hablando de esa experiencia, ha recibido críticas por mantener en los puestos de salida de la candidatura a Ignacio Romaní pese al proceso judicial que sigue abierto. ¿Qué opina?

–He sopesado la experiencia que tiene, que haya sido partícipe de la transformación de la ciudad como concejal de Urbanismo, el hecho de que haya sido un frente al gobierno estos cuatro años, y también que no se corresponde a la realidad de las críticas.

–¿Qué le ha faltado a Cádiz estos últimos cuatro años?

–Le ha faltado impulso, proyecto de ciudad, cariño, compromiso, contacto con la ciudadanía. Se ha gobernado a espaldas de los ciudadanos, de las asociaciones de vecinos, de las asociaciones de mujeres, de las asociaciones sociosanitarias, a espaldas de todo aquel que no piensa como Podemos. Le ha faltado mano izquierda. Más allá de los eslóganes fáciles en 2015 de que iba a ser un gobierno para todos, ha sido un gobierno sectario y excluyente frente a todo aquel que no pensaba como ellos, produciendo un retroceso, no una paralización, al progreso de la ciudad.

–Hablemos de pactos. ¿Qué está dispuesto a hacer el PP a partir del 27 de mayo?

–Yo he dicho ya que seré el alcalde de todos los gaditanos y para todos los gaditanos. Y he dicho que cuando sea alcalde, le tenderé la mano a todos aquellos que quieran unirse a mi programa.

–¿Y en un supuesto de que el voto del PP decida si el alcalde sigue siendo José María González o se cambia, tiene claro lo que haría?

–Habría que ver cuál sería la quiniela o las variables que se darían el 26 de mayo. Pero lo que no cabe duda es que mi apuesta es por un gobierno del Partido Popular encabezado por mí e, insisto, sumando a todo aquel que quiera apostar por Cádiz.

–¿Qué valora de su programa electoral?

–Creo que es un programa lleno de propuestas reales y realizables para solucionar problemas que lamentablemente existen en Cádiz frente a esa realidad paralela en la que está sentado el alcalde y Podemos. Son propuestas para seguir transformando la ciudad de Cádiz, que insisto no es que se haya quedado paralizada, sino que ha retrocedido en estos cuatro años de gobierno de José María González. Ponemos sobre la mesa apuestas firmes en el desarrollo urbano, en políticas de empleo, en vivienda, en política social y en cultura. Creo que somos los únicos que hemos presentado propuestas y soluciones.

–¿Con qué resultado estará Juancho Ortiz satisfecho el domingo?

–No puedo hablar de números concretos de votos, pero con la mayoría suficiente para gobernar y darle la posibilidad a la ciudad de Cádiz de seguir transformándose, después de haber visto cómo en estos cuatro años ha dado pasos hacia atrás.