Una de las imágenes curiosas de la campaña se dio el pasado jueves en la pegada de carteles de Adelante Cádiz. Isabel Pérez, suplente de la candidatura, estuvo con su perro en el fondo de la escena. Incluso, alguien llegó a preguntar por el puesto que el animal ocupa en la lista de la confluencia.

Niños en la rueda de prensa

La casualidad quiso que una edil del Partido Popular y un periodista acudieran acompañados por sus respectivos hijos a la rueda de prensa que ha dado este sábado Juancho Ortiz frente a la estación de trenes. Lo curioso es que la temática iba dirigida a ellos ya que ha propuesto la creación de una ciudad de los niños, por lo que han podido ser testigos directos de la misma. El candidato popular habrá lamentado seguramente que no puedan votar todavía.

El Mercado Central como punto caliente

¿Que tú eres candidato a la Alcaldía y no has ido al Mercado Central a buscar votos? Como diría el Gadita: “¡Tú no eres de Cádiz!”. El primer día de campaña ya estuvo por allí José María González, candidato de Adelante Cádiz, y este sábado lo ha hecho el de Ciudadanos, Domingo Villero. El lunes viene otro clásico, el Piojito

Las naranjas de Villero

El problema es que en muchas de las ocasiones estas visitas de políticos al Mercado Central no suelen venir acompañadas de compras que dejen algo de beneficio a los detallistas. Además de aguantar a los candidatos y a todo el séquito que llevan alrededor, muchos tienen pirañas en los bolsillos. La excepción fue Domingo Villero, que le dio por el simbolismo y compró unas naranjas en una frutería para ir a juego con su partido.

Un domingo para comer

Ya sabemos la afición que hay en Cádiz por las cosas que sean gratis y, si son de comer, pues mejor. Al arroz que ha convocado hoy el alcalde en el antiguo colegio Tartesos, se le une la del PACMA, el Partido Animalista, que ha citado a sus seguidores para una degustación vegana en el bar Maritapaz, que está en la plaza Macías Retes. Menos mal que el alcalde está cocinando en la otra punta de la ciudad, porque podría coincidir con PACMA al frecuentar ese bar.

El Cádiz y el voto por correo

El 26 de mayo coincide con el que se supone que va a ser trascendental partido del Cádiz en Granada, para el que se espera que pueda haber un desplazamiento masivo de aficionados. Adelante Cádiz hizo el pasado lunes una campaña en el partido Cádiz-Málaga para que la gente haga los trámites para el voto por correo y pueda ejercer su derecho. Y dirán que si les votan a ellos, pues mejor.