Cuando marché a Madrid en 1988 El Puerto estaba en la cresta de la ola del turismo nacional, esto es habitantes del conjunto de nacionalidades que conforman España, vamos a empezar bien. Pues a lo que iba, cuando llegué a Madrid la ‘Movida’ estaba dando paso al Madrid de las nuevas cadenas de televisión, agencias de publicidad de éxito internacional y de yuppies que iban a tablaos a bailar sevillanas, El Puerto estaba de moda, todo el mundo tenía referencias de nuestra ciudad, no olvidemos que las salas más punteras de Madrid como Joy Eslava y Pachá abrieron sucursal en nuestro querido Puerto.

"Los gaditanos sois los guays de Andalucía", me dijo una vez el actor y presentador Santi Millán

Con el paso del tiempo he visto cómo hemos ido perdido protagonismo y no es solo porque no hayamos sabido adaptarnos a las necesidades del turismo vacacional, también porque nuestros vecinos de otras localidades gaditanas han sabido poner en valor sus bondades. Esto ha sido toda una suerte si lo vemos desde una perspectiva menos localista y más generalista, ahora hablar de Cádiz engloba a El Puerto, Jerez, Zahara, Tarifa, Sancti Petri, Los Caños, Bolonia, Vejer, etcétera. Cádiz ya no solo son sus playas, su atún y sus vientos, Cádiz somos también los gaditanos con nuestro ingenio y don de gentes, como me dijo una vez el actor/ presentador Santi Millán: “Los gaditanos sois los guays de Andalucía ¿no?”. Pues sí, por qué no, y los portuenses tenemos la suerte de estar subidos en ese tren que es el gaditanismo, si se me permite la expresión.

“El Puerto de Santa María es conocido como La Ciudad de los Cien Palacios, aunque el paso del tiempo y la dejadez han provocado que muchos de estos elegantes edificios hayan quedado prácticamente en la ruina”.

Este párrafo está extraído de la Wikipedia de nuestra ciudad, la verdad es que duele.La plata si no se limpia se pone oscura y solo hay que darse una vuelta por el centro de nuestra ciudad para ver cómo se han oscurecido y deteriorado las fachadas de muchos de los palacios portuenses, esos que dieron esplendor en tiempos pretéritos.

Para mejorar hay que conservar lo que tenemos, y de verdad que es mucho. Veo mucho derrotismo”

Desde El Ayuntamiento, y no me refiero solo a los políticos, también los técnicos, se tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para que tanto a la iniciativa pública y sobre todo a la privada, se les ofrezcan todas las ayudas necesarias para que la burocracia y el “talibanismo” urbanístico no sean los que pongan palos en las ruedas de la regeneración del casco urbano.

Políticas de ayudas al alquiler para jóvenes y la apertura de nuevos comercios ayudarían a rejuvenecer el centro histórico. Creo que se ha crecido bien hacia las afueras y hacia el mar, pero toca poner en valor el casco urbano. Tenemos la suerte de poder tener una ciudad monumental que puede atraer turismo en todas las estaciones del año, cosa que no pueden decir muchos de nuestros vecinos como Zahara o Tarifa.

Me considero un turista subjetivo, quiero lo mismo que cualquier visitante, pero puedo perdonar las faltas como haría una madre con un hijo, y digo madre como podría decir padre o tía, ya me entendéis. Pero cuando visitantes me dicen que nuestras playas y nuestra ciudad están sucias, siento decirlo, son hechos constatables.

Necesitamos que desde la administración local se hagan más esfuerzos en la vigilancia de que se cumplan las reglas de convivencia y también en concienciar al ciudadano, somos muy laxos los unos y los otros. La limpieza de la ciudad y los servicios en las playas deben ser prioridades absolutas. Un enclave como el Club Mediterráneo, que por su estado solo serviría para rodar un capítulo de Walking Dead, podría haberse convertido en un complejo hotelero y no ser otro parche en el paisaje portuense, al igual que los edificios inacabados y fantasmagóricos de Puerto Sherry, todo esto siempre desde la sostenibilidad medioambiental.

Creo que Ángel León ha hecho más por El Puerto en cinco años que muchos políticos en treinta”

Podríamos estar horas hablando de cómo mejorar, pero no olvidemos que para mejorar hay que conservar lo que tenemos y de verdad que es mucho, creo en el positivismo y de un tiempo acá veo mucho derrotismo en la gente. Para mí es un auténtico lujo venir al Puerto, caminar por el centro, disfrutar de sus playas y como no de sus bares y restaurantes, tenemos un alto nivel de oferta de restauración que está creciendo en cantidad y calidad, todos acompañados de Aponiente. Creo sinceramente que Ángel León ha hecho más por El Puerto en 5 años que muchos políticos en 30, y aun así en El Puerto se le critica, debemos estar orgullosos al igual que lo podemos estar de Velázquez y no tenemos sus cuadros en nuestras casas. Permitidme este alegato absolutamente desinteresado, pero los que vivimos fuera hemos estado mucho tiempo sin oír hablar de El Puerto hasta que Ángel León nos ha dado una visibilidad impagable.

Sabemos que se han hecho muchas cosas mal, pero hay mucho potencial y debemos exigir desde el compromiso de todos, el del ciudadano el primero, que los que gestionan trabajen de una vez por todas para darle al Puerto las herramientas necesarias para seguir mejorando. ¡Nos vemos en la Feria!