Carlos Lucero: “Me gusta ir al grano. Soy más de llevar las cosas a la práctica que de teorizar”

Carlos Lucero, a sus 29 años, encarna perfectamente la regeneración del Partido Popular en Cádiz. Este economista es diplomado en Ciencias Empresariales, tiene un máster en Asesoría Fiscal y Tributación por la Universidad de Cádiz, trabaja en el negocio familiar Nicolás Lucero Consultores y desde el año 2015 gestiona el emblemático bar El Lucero del Muelle, donde se encarga de la planificación. Es un gran amante del deporte ya que ha jugado al baloncesto casi toda su vida y ha llegado a entrenar a equipos de niños en el colegio en el que estudió, San Felipe Neri. Tiene pasión por el Cádiz, algo que le viene en los genes familiares, y ahora suele salir a correr porque aparte de la actividad deportiva, “también me ayuda a pensar”.

Afiliado al Partido Popular, ha decidido dar un paso en la política “porque mi situación profesional y personal me permite vivir esta experiencia. A pesar de que soy consciente de que no sé nada sobre este gremio,tengo muchas ganas por la inquietud que me produce la situación actual de Cádiz”.

Lo hace en el Partido Popular porque es la formación con el que siempre ha tenido más cercanía y después porque coincidió con el candidato Juancho Ortiz y le gustó el proyecto que le planteó: “Me convenció de primeras porque las ideas que tiene son de gestión más que teóricas. Son perfectamente aplicables a la ciudad”.

Lucero asegura que es “fundamental” que la persona que decida dar un paso como el de dedicarse a la política, “debe tener un trabajo fuera de la misma”.

A sus amigos no le ha sorprendido que se haya incorporado a este proyecto “porque creen que puede ir acorde a mi forma de ser”. Tiene muy claro que “soy menos de teorizar y más de llevar a la práctica las cosas. Me gusta ir al grano”.

Carlos Lucero sabe que tiene claro que tendrá que ir aprendiendo poco a poco pero entiende que “la debilidad de Podemos ha sido que pensaban que sabían de todo. Les ha faltado algo de humildad desde mi punto de vista”.

Visualiza un 26 de mayo “en el que Juancho Ortiz sea alcalde. Visualizo felicidad, cambios, ganas de hacer cosas e ilusión y también el final de una pesadilla”.

Afirma que su compromiso con el partido estará gane o no gane en las próximas elecciones municipales: “Habría que hacer la autocrítica que fuera necesaria y empezar a trabajar para dentro de cuatro años”. Lucero despliega a lo largo de la entrevista muchas frases lapidarias, como “lo más importante son las personas que tengan talento y que sean capaces de llevar a cabo sus ideas”.

Por el perfil que tiene cree que si gobernaran la ciudad una de las concejalía que podría gestionar mejor sería la de Juventud y Deportes “por la edad que tengo”.