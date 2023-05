Bruno García pide el voto a los votantes de izquierda para "mejorar Cádiz"

El candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, ha señalado este lunes en atención a los medios de comunicación en el Parador Hotel Atlántico, junto a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que "estamos muy cerca de la mayoría para poder gobernar, y tanto los datos como la propia calle, donde estamos trabajando esta campaña, nos dicen que los gaditanos creen que la ciudad tiene que mejorar, que la ciudad necesita un cambio, y por eso hoy quiero dirigirme a todos esos gaditanos, sean de la sensibilidad política que sean, para que contribuyan al cambio".

Cuca Gamarra y Bruno García acudían este lunes a una reunión con mujeres profesionales de la ciudad. Previo a esa reunión el candidato popular ha indicado a los medios que "nos encontramos a muchos gaditanos que están defraudados con lo que han hecho desde el actual gobierno, y con el PSOE que es quien lo ha permitido. Porque piensan que a la ciudad no se le ha dedicado tiempo, no se le ha cuidado. Y en eso coinciden todos, de izquierdas, de centro, de derechas... no es cuestión de ideologías. Por eso yo me dirijo a todos los gaditanos, también a la izquierda, porque todos tenemos un objetivo común: mejorar Cádiz. Una ciudad mejor gestionada y con una dedicación y un compromiso total, que es lo que necesita esta ciudad".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha afirmado que "Bruno García es esa persona tolerante que sabe gestionar y que tiene un objetivo claro, devolverle a Cádiz la estabilidad, la buena gestión y la calidad de los servicios públicos que hará que los gaditanos se sientan orgullosos de su ciudad. Los gaditanos que no están contentos con lo que ha pasado en la ciudad estos años tienen en su mano lo más poderoso que pueden tener, que es el voto para cerrar esta etapa. El resto de las papeletas que no son la de Bruno supondría que se asiente lo que ha supuesto esta gestión que ahora quieren prolongar los sucesores de Kichi y que los gaditanos rechazan".

"Bruno es una persona que se vuelca con la política social, siempre al lado de los que más sufren y que más necesitan el apoyo de su ayuntamiento. Y lo mejor que tiene es que lo quiere hacer sin enfrentar a nadie, quiere terminar con lo que ha supuesto esta etapa en la que el Ayuntamiento ha buscado siempre el enfrentamiento entre los gaditanos. Bruno significa lo contrario; la concordia, el encuentro y la libertad. Y cuando dice que quiere gestionar bien es porque sabe que eso genera progreso y el progreso soluciona los problemas. A los gaditanos que nos dicen que hace falta un cambio los animo a que confíen en Bruno, incluso a los que nunca han votado al PP, porque saben que la única opción de cambio es él".

El candidato popular ha concluido, en referencia al encuentro con mujeres profesionales de la ciudad, que "para nosotros es preocupante que en Cádiz haya crecido el porcentaje de mujeres respecto al de hombres que ahora engrosan las listas del paro. Es indicativo de que no estamos en el camino correcto. Nosotros tenemos este encuentro de hoy porque creemos que la fórmula, siempre, es escuchar, aprender y luego proponer la solución. De lo escuchado en estos meses ya hemos propuesto acciones de formación y conciliación entre muchas otras en el seno de la Fundación Municipal de la Mujer que, por supuesto, reforzaremos cuando lleguemos a la Alcaldía".