Bruno García (PP): "No hemos hecho ningún veto, ni lo voy a hacer y David de la Cruz lo sabe"

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, ha negado en varias ocasiones este lunes que haya vetado a nada al candidato de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, como éste ha denunciado esta mañana: "Lo que ha dicho no coincide con la realidad por no decir que es mentira, que lo es".

Bruno García ha explicado que el que ha hecho la denuncia ante la Junta Electoral Provincial ha sido Podemos por la proporción en la campaña electoral en los medios públicos y también en los debates. Podemos considera que es a la que le corresponde esta representación de los actuales concejales del Gobierno local, ya que en 2019 la confluencia Adelante Cádiz se hizo sobre la base de Podemos, aunque posteriormente los 9 concejales de los 13 que formaba esa coalición decidieron abandonar la formación morada.

El candidato popular ha dicho que "es un problema que tienen ellos, con sus propios socios". En ese sentido ha repetido hasta la saciedad que "no hemos vetado nada. Nosotros ya hemos ido a cuatro debates e iremos a otros tres. Estos cuatro he debatido siempre con él". Por ello, asegura que "lo que tiene es que cumplir la normativa y el juez le ha dicho a Podemos que es el que representa la proporción de esa parte electoral. Nosotros no hemos hecho nada".

Así, ha añadido que "nosotros lo que hacemos es debatir y proponer y lo que no hacemos es ir en contra de los adversarios y parece que lo que les pasa es que no tienen nada que proponer, que la gente se ha dado cuenta de cómo gobiernan y que siguen haciendo lo único que saben hacer, enfrentar".

El cabeza de lista del Partido Popular ha advertido de que "no sirve para nada lo que están haciendo. Nosotros estamos aquí para proponer y vamos a todos los debates con buena fe y con toda la buena voluntad y no he hecho ningún veto ni lo voy a hacer y él lo sabe".

García entiende "que estén nerviosos por muchas cosas pero en el fondo lo están porque han tenido una oportunidad de gobernar ocho años y no lo han aprovechado y saben que en la ciudad no están nada contentos con lo que han hecho y ahora son todas excusas".

El candidato popular se excusa en que "lo que hemos dicho es que se cumpla lo que ha dicho el juez, la junta electoral en este caso. Lo que ocurre es que ellos tienen un problema interno y han estado tres meses mareándose. Me da igual lo que hagan pero que no mientan".

De este modo, ha señalado que "estas son cortinas de humo y van a venir más. Les voy a poner el foco y es que en estos ocho años no lo han hecho nada bien con la ayuda de sus cómplices del PSOE".