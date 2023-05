Bruno García llama a los gaditanos a "enderezar el rumbo" de la ciudad

No será por falta de apoyos y mimos dentro de su partido. Bruno García, candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, ha recibido hoy el respaldo directo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el primer sábado de campaña electoral. Bruno, que ya recibió hace unas semanas el aliento más cercano posible del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha disfrutado esta mañana del impulso a su candidatura por parte del responsable popular andaluz en un acto celebrado en el Parador Atlántico de la capital con la asistencia de algo más de 300 afiliados y simpatizantes del partido. Un acto electoral presidido por la palabra "cambio", el que Bruno García propone para una ciudad que considera tomada por el "populismo, el sectarismo y la confrontación" y para el que pide el apoyo de los gaditanos para "enderezar" su rumbo, y el voto que ha pedido Juanma Moreno para "hacer un Cádiz distinto, consolidar Andalucía y cambiar España".

Tras la presentación del acto por parte de Mercedes Colombo, presidenta del Partido Popular en Cádiz, Bruno García ha empleado los 15 minutos de su intervención en agradecer de nuevo su designación como alcaldable y en extender ese agradecimiento a sus compañeros de partido, con especial atención a la figura de Juancho Ortiz, alcaldable popular hace cuatro años: "Juancho y ele quipo de concejales han hecho un gran trabajo; no es fácil estar en la oposición, y ya al principio empezaron a señalar cuáles eran los problemas de la ciudad que ahora ve todo el mundo". Juancho, que figura en el quinto lugar de la candidatura popular, también fue señalado posteriormente por Juanma Moreno: "Eres el alma, haz hecho un gran trabajo en los momentos más difíciles".

Reconocimiento también el de Bruno García a los miembros de su candidatura que se estrenan: "A algunos los están presionando, os lo aseguro. Gracias porque no es fácil dar el paso de la sociedad civil a la política".

Incapaz de "hablar mal" de Cádiz, el candidato popular ha señalado algunas de las cuestiones en las que, a su juicio, la capital "no está bien", como el mantenimiento urbano, la limpieza o la seguridad. También ha realizado una pequeña comparación entre los ocho años de Kichi y los primeros ocho años de Teófila Martínez como alcaldesa: "Ahora, un carril bici, y con la Junta de Andalucía; y Teófila, un soterramiento, una nueva avenida y más de 1.400 viviendas. La ciudad está pidiendo un cambio, y el cambio somos nosotros".

Bruno García ha asegura que quiere ser, si las urnas lo deciden el 28 de mayo, un alcalde que apueste por "el diálogo y el acuerdo; un alcalde sensible que genere confianza", al tiempo que ha lamentado el "populismo" que a su juicio se ha instalado en la capital. "No quiero dividir, quiero multiplicar. El populismo no sirve para nada".

Media hora, el doble que Bruno García, ha empleado Juanma Moreno en su intervención, que a grandes rasgos ha tenido tres ejes fundamentales: Cádiz y, por tanto, la candidatura de Bruno, Andalucía para sacar pecho por la gestión de su propio gabinete y, finalmente, andanada contra el PSOE y más específicamente contra el 'sanchismo' en el momento más altisonante y menos moderado del presidente andaluz, en una demostración de que el PP mira estas próximas elecciones también con las gafas del lejos porque, entiende, empieza a estar en juego el gobierno de España.