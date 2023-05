Ahora Cádiz, Justicia Social y Cádiz Sí: ‘Los otros’ reivindican su sitio

AVV Cádiz Centro quiso convocar en la tarde del jueves, al filo de la apertura de la campaña electoral, a todas las candidaturas que actualmente no tienen representación en el Ayuntamiento gaditano y darle así la voz que no le dan en otros encuentros de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Finalmente acudieron tres candidatos: Lorenzo Jiménez de la Agrupación de Electores Justicia Social. Ismael Beiro de Cádiz Sí y Eugenio Belgrano de Ahora Cádiz. No fue en realidad un debate. Más bien una exposición de propuestas de los aspirantes intercaladas con preguntas del público asistente, en un acto moderado por Rosa de la Flor.

Conocidas las ideas, en su mayoría, tuvieron miga las quinielas de cada candidato de cara a los comicios del día 28. Ismael Beiro aseguró que maneja una encuesta, sufragada por su formación, que les da entre 6 y 7 concejales. “Eso significa que podemos gobernar. Son cada vez más los gaditanos que nos apoyan porque ven que tenemos sentido común”, apostilló. Lorenzo Jiménez apuntó que “creemos que vamos a entrar en el Ayuntamiento con uno o dos concejales” y Belgrano explicó que “nacemos desde la calle y no podemos financiar una encuesta. Hay más de 14 encuestas hechas pero los partidos grandes no las publican porque no ofrecen resultados positivos para ellos. Un 50 por ciento de los gaditanos están indecisos y estos 15 días de campaña van a ser fundamentales”.

Ismael Beiro. Candidato de Cádiz Sí. "Pactaríamos con quienes propongan el modelo de ciudad que más se asemeje al nuestro”

Las ideologías de cada formación y sus intenciones de pactos salieron a colación. El más claro y directo fue Lorenzo Jiménez. “Si son uno o dos concejales los pondremos a disposición del bloque de izquierdas sin poner condiciones. Pero si son más ya entraremos en exigir que se cumplan políticas que defendemos, porque el actual Gobierno no ha hecho todo lo que tenía que hacer”. Preguntado por qué daría su apoyo a la izquierda aunque la critique por no haber hecho su tarea, Jiménez aseguró preferir “una izquierda mala a la derecha”.

Beiro, por contra, indicó que “nuestra lista es transversal e independiente. Caben todos los vecinos, de derechas o de izquierdas. Pactaríamos con quienes propongan el modelo de ciudad que más se asemeje al nuestro y seremos buenos compañeros de viaje”. Y Belgrano expuso que “todos los miembros tenemos nuestras propias ideologías, pero las ponemos en debate y en consenso. Hasta que no veamos los demás programas electorales no daremos una respuesta. Aunque apoyaremos a cualquiera cuyo programa se haga pensando en Cádiz y no en su partido. Nos podemos sentar en la mesa de cualquiera que tenga a Cádiz como única pretensión”.

Eugenio Belgrano. Candidato de Ahora Cádiz. "Los otros partidos han hecho un pacto de no agresión para mantener sus estructuras”

Y es que Belgrano fue muy crítico con los partidos tradicionales. “Cádiz tiene un problema: que no nos creemos que somos una capital porque los partidos principales han buscado la bronca constante por ideología, con el único objetivo de gobernar en Andalucía y en Madrid. Un conflicto de intereses con otras localidades, y salimos perdiendo con respecto a Málaga o Sevilla”, aseguró. Añadió que “este es un debate más interesante que el de los otros, que han hecho un pacto de no agresión porque quieren mantener sus estructuras”.

Las preocupaciones de la formación de Beiro son la limpieza, el desempleo, la despoblación, la vivienda, recuperar las escuelas taller o aprovechar el sol para las energías renovables. Propuso crear un nuevo barrio con viviendas sociales en el polígono exterior de la Zona Franca, aportar tres millones más para el servicio de limpieza y la recuperación de 15 fincas municipales.

El candidato de Cádiz Sí sorprendió al afirmar que le gustaría que el estadio de fútbol volviera a llamarse Carranza “aunque sea con ‘k’ o con ‘s’ en lugar de la zeta”, en vez de Nuevo Mirandilla. Esto es, ‘Karranza’ o ‘Carransa’ serían sus opciones. Fue interpelado por un asistente al debate que tachó su idea de “colorida” y le reprochó su intención de sortear así la Memoria Histórica, señalándole que “hay que ir a la profundidad y no vale cambiar las letras”, además de recordarle el pasado franquista de Ramón de Carranza. Esta misma persona entre el público puso un ejemplo: “Es como si para librarnos de la palabra Franco decimos ‘frango’, que es pollo en portugués”.

Lorenzo Jiménez. Candidato de Justicia Social. "Si sacamos uno o dos ediles los pondremos a disposición del bloque de la izquierda sin condiciones”

Lorenzo Jiménez, fiel a su cometido habitual asambleario en la plaza de San Juan de Dios, apostó por crear espacios de participación activa implicando a colectivos y asociaciones. “Grupos de trabajo para crear propuestas firmes, imperando la razón, y de obligado cumplimiento por parte del Ayuntamiento en el caso de ser unánimes”, declaró. Y pidió más transparencia, “que no se da ni en el equipo de Gobierno ni en los partidos de la oposición”.

La AVV Cádiz Centro cumplió dándole su sitio a tres formaciones que no salen en la pole position para las elecciones, pero que se muestran seguras de poder dar más de una sorpresa.