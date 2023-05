Ismael Beiro propone dos ludotecas en Cádiz para que las familias con pocos ingresos puedan conciliar

Ismael Beiro, candidato de Cádiz Sí a la Alcaldía de Cádiz, ha dado a conocer hoy en el entorno del parque infantil de La Laguna las principales medidas incluidas en su proyecto de ciudad para potenciar la conciliación familiar. Durante la rueda de prensa de esta mañana Beiro ha estado acompañado por la número 2 de la candidatura que lidera: Alicia Rodríguez, diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales y Licenciada en Administración de Empresas. Beiro y Rodríguez han explicado que estas propuestas toman forma en un programa denominado ‘Conciliar no es un privilegio’, que Cádiz Sí pondrá en marcha desde la Alcaldía gaditana.

La primera propuesta incluida en este programa es dotar al centro de la ciudad y a Puertierra, el barrio de extramuros, de sendas ludotecas municipales con la que se dé servicio a aquellas familias que, bien por su horario laboral o por sus ajustados ingresos, no puedan atender la conciliación familiar. Estas instalaciones serían además de uso gratuito para familias monoparentales o en riesgo de exclusión social.

Además, el programa ‘Conciliar no es un privilegio’ vendría acompañado de la realización de todo tipo de actividades lúdicas, deportivas, culturales y de ocio que favorezcan la adecuada socialización de los niños y niñas; la estimulación y el apoyo al aprendizaje escolar para el fomento de la motivación de sus capacidades; la creación de redes de apoyo saludables entre familias; la educación en la vida cotidiana mediante el juego, hábitos y rutinas que favorezcan la autonomía personal.

“Con este programa Cádiz Sí da un paso firme para que ningún gaditano o gaditana tenga que decir no a una oportunidad laboral por no poder conciliarla con su vida familiar. Una conciliación que es más necesaria en Cádiz que en ningún sitio, ya que el desempleo azota nuestra tierra de manera histórica y no están las cosas como para decir no a un trabajo. Pero la cosa se complica cuando uno se enfrenta a un mercado laboral con horarios que, generalmente, no tienen en cuenta la vida familiar. ¿Quién no tiene a alguien cercano que no trabaje de turno de noche o con jornadas ininterrumpidas o tenga como hora de entrada las siete de la mañana?”, se preguntó Beiro.

“Con ‘Conciliar no es un privilegio’ atenderemos a esta realidad, que afecta con especial dureza a colectivos como las familias monomarentales o en riesgo de exclusión social y ante la que el gobierno de Kichi ha permanecido impasible y de espaldas", dijo el candidato. "Tampoco hemos de olvidar que el camino hacia la igualdad pasa por cerrar la brecha que separa a hombres y mujeres a la hora de acceder al mercado laboral. A través de este programa Cádiz Sí trabajará desde la Alcaldía para que las madres y los padres sin apoyo o con escasos recursos económicos puedan trabajar o continuar con su formación para acceder a un empleo y mejorar su situación socioeconómica", añadió.

"Nosotros no nos quedamos en las frías cifras de las estadísticas. Somos conscientes de que tras cada problema se encuentra una familia y hogares con situaciones complicadas”, concluyó el candidato.

"Un gran espectáculo infantil, carnavalesco y musical" servirá a Beiro, para presentar la lista con la que concurrirá a las elecciones del próximo 28-M. Se celebrará mañana viernes 12 de mayo en la Plaza de la Catedral a partir de las 18:00 horas, según informó el propio Beiro esta mañana.

Esa "gran fiesta" con la que "iniciamos esta fantástica aventura que es la campaña electoral", dijo Beiro, comenzará con un show infantil inspirado en Frozen, continuará con la actuación de la chirigota de José Braza, El Sheriff, 'Los del Veredicto', "para reivindicar nuestras raíces culturales y musicales" y culminará con un musical de los 80 y 90, "el más aplaudido de la Gran Vía de Madrid", con la intención de llegar a todos los públicos. "Os aseguro que todos disfrutaréis mucho", dijo.

Respecto a sus expectativas, Ismael Beiro, aseguró que las encuestas que manejan son cada vez más favorables, hasta el punto "de que nos dan algo más de siete concejales, y eso sin haber hecho campaña; será que lo estamos haciendo bien, que estamos teniendo más visibilidad gracias a las personas tan preparadas profesionalemente que componen nuestra candidatura.