Adelante Andalucía presenta su programa para un Puerto "más verde y habitable" tres seis meses de trabajo

La organización Adelante Andalucía ha dado a conocer el listado de medidas con las que “aspiran a alcanzar la Alcaldía de El Puerto” en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

“Un programa" que, según afirman, "ha sido elaborado por el conjunto de la ciudadanía portuense", y en el mismo se recogen importantes medidas para cambiar el modelo de ciudad y para paliar los dolores de nuestra tierra”, señala el candidato a la Alcaldía por la formación andalucista, Alejandro Gutiérrez.

“Tras más de seis meses de trabajo, en los que nos hemos reunido con asociaciones de vecinos de varias barriadas, con colectivos feministas, LGTB, ecologistas y de ayuda social, con las plantillas de trabajadores de varios servicios municipales como el taxi y la ayuda a domicilio, y tras debatir con numerosas personas de nuestra ciudad sobre el estado general de El Puerto, hemos elaborado este programa electoral recopilando sus demandas, distribuidas en 15 bloques diferentes que se sustentan sobre los pilares fundamentales de nuestra organización: municipalismo, andalucismo de izquierdas, servicios públicos de calidad, ecosocialismo, feminismo, derechos LGTB+”, explican miembros de la asamblea local.

“Porque no somos la izquierda que arrastra los pies, la que promete en campaña y luego no cumple. Nuestro principal ejemplo es nuestro compromiso ético, que cumplimos a rajatabla como han demostrado nuestros compañeros Teresa Rodríguez y José María González ‘Kichi’: ocho años como máximo en el cargo y cobrando lo mismo que cobraban como profesores, renegando de las dietas y de los privilegios de la política. El segundo ejemplo es la ciudad de Cádiz: en estos 8 años anteriores, el gobierno de Adelante Andalucía ha reducido la deuda del Ayuntamiento que dejó el PP de 275 millones de euros a 117, sin dejar de invertir en la ciudadanía, pues son la segunda ciudad española en inversión social por habitante, construyendo vivienda pública, conquistando derechos, prohibiendo desahucios y sin cortar agua ni luz a quien no pueda pagarlas”, argumenta Gutiérrez.

“Y para todo ello, presentamos este programa en el que mostramos medidas concretas que son factibles con voluntad política y con un equipo de personas que rebosa amor por El Puerto y por nuestra tierra”, concluye el candidato.

El programa está disponible para su lectura en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1LirZOkz2GcyhNXGltl1-7u6ljQ7KCqqH/view?usp=share_link