Trump vuelve a cargar contra la UE y sus "países delincuentes" en plenas negociaciones sobre los aranceles

washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este lunes de nuevo a los "países delincuentes" que considera que no aportan lo que deben en gasto militar conforme a los acuerdos alcanzados dentro de la OTAN y ha destacado que desde su llegada al poder han aportado millones.

"No olviden que la Unión Europea se creó para eso. La Unión Europea se creó para hacer daño a Estados Unidos en el comercio. Y nos metieron en la OTAN porque no pagan la cuenta", ha afirmado Trump durante un encuentro con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en el que también estaba el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

"Pero ahora, desde que me he implicado, ya pagan la cuenta. He conseguido más de 600.000 millones de dólares para la OTAN (...). Ocho de los 28 países pagaban. El resto eran delincuentes y les dije: 'Si no pagáis vamos a dejar de protegeros' y el dinero llegó, más de 600.000 millones", ha relatado.

"Nos hacían daño en eso y en el comercio, la Unión Europea, y han tenido que sentarse a la mesa" de negociación, ha apuntado el mandatario estadounidense, que ha reprochado que "No nos compran nuestros productos alimentarios, no nos compran nuestros coches". "Nosotros tenemos millones de coches suyos, BMW, Volkswagen, Mercedes Benz y muchos otros. Llegan por millones, (pero) no hay Chevrolet en Múnich", ha señalado.

Trump ha recordado que se lo dijo a la entonces canciller alemana Angela Merkel cuando visitó la capital bávara. "Se lo dije a Merkel cuando estuve allí y mientras estaba dejando a millones de personas infiltrarse en Alemania. Nosotros los llamaríamos inmigrantes ilegales, pero ella los legalizó", ha argumentado.

"Me llevaba muy bien con ella. Le pregunté cuántos Chevrolet había en Múnich o Frankfurt. 'Ninguno, Donald, ninguno', me contestó. Le dije que era cierto, pero que nosotros tenemos millones y millones de coches (europeos). Eso se ha acabado", ha remachado Trump.

En cuanto a los aranceles, Trump ha subrayado que Estados Unidos no quiere "hacer daño a nadie" y por eso ha destacado que ha "ayudado" a la empresa estadounidense Apple. "Soy una persona muy flexible. No cambio de opinión, pero soy flexible", ha argumentado.

Reunión del comisario europeo en Washington

Este mismo lunes está en Washington el comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, para tratar de avanzar en una solución que ponga fin a la escalada arancelaria lanzada por Trump y coincidiendo con la decisión de la UE de congelar sus represalias para "dar una oportunidad a la negociación".

El comisario, que habla en nombre de los 27 en materia comercial por ser la política arancelaria una competencia exclusiva de la UE, se ha reunido con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el responsable comercial, Jamieson L. Gree.

Poco ha trascendido de la primera ronda de conversaciones, tan solo un escueto comunicado de Sefcovic en redes sociales en el que hace notar que el reto no será fácil.

"La UE sigue siendo constructiva y está dispuesta a llegar a un acuerdo justo, incluida la reciprocidad a través de nuestra oferta de arancel cero para los productos industriales y el trabajo sobre las barreras no arancelarias", indica el comisario en su mensaje. Añade que "para lograrlo será necesario un importante esfuerzo conjunto de ambas partes".

Mientras Sefcovic escribía eso en la red social X, su interlocutor Lutnick publicaba en su cuenta esto otro, en referencia a la noticia sobre que Nvidia construirá superordenadores de IA en EEUU: