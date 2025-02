Yuyu: "La crítica con humor es un arma dura y entra mejor que la crítica pura y dura"

José Guerrero Yuyu ha llegado esta noche al Falla con licencia para hacer reír. Si en el pase de preliminares conquistó al público, no se ha quedado atrás en este de cuartos con el sello surrealista de la casa, la de este James Bond gaditano venido a menos.

"Dice la gente que el público de cuartos es extraño, pero creo que se ha divertido mucho, ha sido un buen pase, con dos letras de pasodobles muy buenas y cuplés que han funcionado, aparte de las partes fijas, que no causan la sorpresa del debut, pero en definitiva estamos muy contentos con el resultado".

Dos pasodobles que son el punto fuerte de sus agrupaciones, uno de ellos a la relación de Carlos de Inglaterra y Camila Parker, a la que Yuyu ha sabido darle tantas vueltas de tuerca como risas ha desatado, y un segundo de corte crítico en torno a las largas listas de espera de la seguridad social en Andalucía, pero llevadas al extremo desde el humor, "pues el humor cuando llega crítico es un arma muy dura y entra mejor que la crítica pura y dura y nos ha salido este pasodoble de las listas de espera, para hablar de la mala situación de la sanidad en nuestra comunidad, mientras que en el de Carlos hemos intentado buscar ese lado extraño que no te vaya a pisar nadie, como un sello nuestro".

El chirigotero, que ha vuelto tras 14 años de ausencia en este teatro lo ha hecho con otra filosofía, aspiraciones y deseos. Como el hecho de compartir escena con Antonio Reguera, "pues este año vengo a disfrutar y cuando hago estos cameos no los hago para que la gente flipe, ni para que aporte nada al repertorio, sino como algo de disfrute mío, quiero estar en el escenario con gente a la que admiro como el gran Antonio Reguera. La gente dirá que es innecesario el cameo, y lo será para algunos, pero para mí es bonito, así que es un sueño cumplido".

Un sueño como el de seguir superando las fases del concurso, que este jueves llega a otro momento decisivo con el corte de semifinales, ante el que Yuyu mantiene lógicamente "la esperanza porque hemos hecho buenos pases y espero estar en semifinales, pero es el gusto de cinco personas, al igual que con la final". No obstante, Yuyu asegura que viene "curado de espanto, y no porque arroje la toalla, sino porque vengo con otra mentalidad, vengo a disfrutar pase lo que pase". Otros años, añade, "hemos venido al Falla pensando que la chirigota tiene mimbres para ganar y me he llegado a mosquear por un segundo premio, y ojo, este año también puede tener estos mimbres, pero tengo la sensación de vivir un concurso tranquilo". Y es que el veterano chirigotero ha cumplido su objetivo, que no es otro que "hacer una chirigota buena después de 14 años, que a la gente le guste, con la que la gente se ría, y lo estoy disfrutando con todo el mundo y con mi familia".