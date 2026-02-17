El XV Carnaval Chiquito de Mujeres cobra una especial dimensión tras los ataques a carnavaleras

El Carnaval Chiquito de Mujeres, que organiza IU Cádiz, cumple este año su XV edición, que tendrá lugar el próximo domingo 1 de marzo en la plaza de la Libertad, en la trasera del Mercado de Abastos, a partir de las 12.00 horas.

Este acontecimiento se ha convertido en una cita señalada en la agenda festiva del Carnaval de Cádiz donde sigue siendo igual de necesario que el primer día para impulsar y defender el papel de la mujer y el feminismo en la fiesta, y más aún tras los sucesos que agrupaciones de mujeres han sufrido este primer fin de semana de Carnaval.

Precisamente, desde la formación hacen el anuncio de la nueva edición del evento sumándose "al rechazo por estas coacciones e intimidaciones" que distintas agrupaciones de mujeres han sufrido en la calle estos, sucesos en los que se han visto increpadas por hombres por el mero hecho de ser mujeres y defender repertorios con contenido feminista.

Este evento, recuerdan desde la formación de izquierdas, surgió en 2009 para reivindicar la presencia de la mujer en los carnavales y su capacidad para interpretar y crear contenido a partes iguales. Desde su primera edición hasta ahora, el papel de la mujer ha evolucionado ocupando cada vez un papel más protagonista en la fiesta tanto en el Concurso Oficial como en la fiesta en la calle. Sin embargo, y pese a que el número de agrupaciones integradas por mujeres y escritas por mujeres va en aumento, los casos de misoginia y de machismo siguen existiendo en la sociedad y también en el mismo carnaval, por lo que reiteran que eventos como este en los que se realza y reafirma el papel de las mujeres siguen siendo necesarios.

En esta XV edición, el evento organizado por IU Cádiz ciudad, el evento tendrá lugar en el Carnaval Chiquito en la Calle Libertad 11, en las proximidades de la sede local de dicha formación política, desde las 12.00 hasta las 19.00 horas, aproximadamente.

La jornada contará con la participación de 15 agrupaciones, estas son: “Ópera, prima”, “Las Petri de la Bahía”, “Estación de Penitencia Cria Cuervos”, “Las primas del Camarón”, “Las pulgas de los estorninos extintos de la plaza mina”, “Las Palmeras”, “No sin mi Puppy”, “Siempre igual”, “Mujeres de oro”, “La que limpia a diario pa un inglés y un mesetario “, “Una cirujana experta”, “Las Wendy Plane”, “Qué coño quieres ahora”, “Juntas, pero no revueltas” y por último “La maestra innovación y la que espera la jubilación”.

Por último, desde la formación, anuncian que durante el evento habrá Fila 0 en colaboración con la Asociación ‘Cádiz Saharauia’ y recogida de útiles para la edición de 2026 de la Caravana por la Paz que organiza la entidad.