Los primeros recuerdos carnavaleros de Talía Gómez Muriel tienen que ver con una fiesta que ha amado durante muchos años desde la distancia y que desde hace más de una década ya vive en primera persona en uno de los coros más apreciados del Carnaval gaditano, el Coro de los Estudiantes.

Así, la corista sevillana, que este 2026 ha formado parte de 'Las mil maravillas', se convierte en la nueva protagonista de esta sección de Diario del Carnaval donde los carnavaleros se remontan a su contacto primigenio con el febrero gaditano.

"Como decían 'Los pre-paraos' yo los carnavales los he aprendido en la tele. De chica no quería ver dibujitos, quería ver 'Una chirigota con clase', 'El Brujo', el coro de la Viña, el coro de los Niños de aquella época...", explica la joven que se tomó "como un reto" llegar a cantar en el Concurso, objetivo que cumplió "hace ya 12 años" y situándose en lo más alto de la modalidad de coro.