Cádiz despide su Carnaval de Cádiz 2026 con la quema de la Bruja Piti en las Puertas de Tierra. El tradicional momento se ha realizado con un espectáculo de luces y música, que ha fusionado sonidos electrónicos con coplas de toda la vida del carnaval gaditano. La Dj Violeta Arriaza ha seleccionada diferentes coplas, desde 'Caleta' hasta 'El credo' pasando por diferentes estribillos, para este colofón final de la fiesta. Con las palabras dle pregonero de 2026, Manu Sánchez, se ha iniciado el fuego para quemar a la bruja y decir a la fiesta adiós hasta 2027.