Vera Luque: "El cuarteto del Gago está marcando ya una época"

Cádiz/José Antonio Vera Luque, uno de los referentes contemporáneos de la chirigota de Cádiz, eminente cuartetero y experimental comparsista, que lleva un par de años de descanso del Concurso y "sin fecha de vuelta todavía", se ha acercado al palco de la televisión municipal en esta cuarta sesión de la fase preliminar del COAC 2025. En el pasillo nos los topamos tras su intervención en los dominios de Mirian Peralta y Enrique Miranda. Un feliz encuentro que deviene en grabadora en mano y entrevista improvisada.

Pregunta.-¿Gusanillo todavía cuando entras por estas puertas? ¿Aunque sea chiquitito...?

Respuesta.-Si te digo la verdad, no tengo mucho estímulo más que venir, como tantas veces he venido, a ver una sesión. La verdad que ya tengo muy normalizado el pasar por el Falla, que vivo aquí cerquita, y no me resulta algo extraordinario venir sin pisar la escena. Así que no, no me ha dado un vuelco en el corazón, ni me ha entrado nada en las tripas. De momento, de momento... Además, estos días he estado en un par de locales saludando a compañeros, a Antonio El Canijo, a Jose Molina y demás, y lo mismo, no se me está removiendo nada de momento.

P.-¿Y como aficionado? ¿Está siguiendo el Concurso?

R.-Sí, sí, lo estoy siguiendo y, bueno, que además seguimos haciendo Carnaval, desde otro código, desde otro plano, como es la calle. Pero sí, estoy pendiente del Concurso, sobre todo en preliminar, que son los estrenos, procuro escuchar todo lo que puedo, luego según avanzan las fases, ya se vuelve uno más selectivo.

P.Pues de lo visto, y por la previsión de lo que queda por venir, le voy a preguntar por las modalidades del humor, que son las que más le atañen. ¿Cómo ve el cuarteto?

R.-Hombre, el cuarteto del Gago me ha parecido maravilloso. Maravilloso al nivel que creo que está marcando ya una época en cuanto a los repertorios, a lo que está diciendo ese cuarteto en las propuestas que están trayendo que son fabulosas. Y ya es que este año, no es que vaya a estar en la Final, es que creo que va a estar entre las mejores agrupaciones de todo el Concurso seguro.

P.¿Y qué me cuenta de la chirigota?

R.-Pues todavía no ha hecho más que empezar, pero te puedo decir que me alegra mucho que se vean cosas como la chirigota de Eugenio, la de 'Los calaítas'. Me ha alegrado un montón porque su autor es un chaval joven, y eso es lo que hace falta. Es muy buena noticia, muy buena noticia. Evidentemente, todos sabemos que El Canijo iba a venir bien, el Molina igual, también Carlitos Pérez, que está ya muy asentado, pero estas sorpresas, que un chaval joven venga con una chirigota bien trabajada, bien escrita y arriesgada es energía para la modalidad. Y digo arriesgada porque me encantó que la abordaran desde un sitio que no es cómodo para que la gente te aplauda, sin ser efectistas en cuanto a buscar recursos jaleosos que son más agradecidos y que, de hecho, utilizan más la gente joven. Evidentemente, tiene margen de mejora, como un chaval joven que es, que yo tampoco voy a elevar a nadie a los altares, pero, de momento, está siendo una sorpresa agradable.

P.-Pues quizás la juventud debe ser más propicia a tomar riesgos. Lo digo porque las expectativas del público con los autores, digamos, más asentados, son a veces un poco más limitadoras, ¿no?, ¿o cómo lo ve?

R.-Eso es un debate que siempre está ahí... Los que ya llevamos muchos años pues es más normal que nos acoplemos a lo que siempre hemos hecho por comodidad, bueno, porque cada vez cuesta más trabajo y, entonces, vas buscando un poco lo que la gente espera de ti, y demás. Pero sí que es verdad que en los jóvenes es donde tiene que estar el punto ese de ruptura. Vamos, pero en Carnaval y en todo. Y es cierto que de eso adolece el Concurso porque, normalmente, se habían tomado como plantillas que ya existían. Este es del estilo de no sé quién, este otro del aquel... Pero bueno, estamos viendo últimamente alguna gente que viene a arriesgar.

P.Hábleme de su propuesta carnavalera de este año, ¿ya le ha metido mano?

R. Sí, estamos ahí, con nuestra callejera que se mueve, claro, en los códigos de la calle, sin caja, sin bombo, ese tipo de cosas. Lo del año pasado estuvo bien, pero lo hicimos un poco sobre la marcha, con muy poco tiempo, pero este año, no es que tampoco nos vayamos a matar a ensayar (ríe), pero al menos queremos llegar sin tener que leer las letras. Y, nada, que nos vamos a llamar 'Los Cayetanos del Toro' y, bueno, no es nada del otro mundo, pero nos lo pasamos muy bien. Creo que saldremos el domingo y a partir de ahí nos pegaremos toda la semana disfrutando mucho, riéndonos mucho y procurando que esto sea lo que tiene que ser, una catarsis, evitando, al menos yo, personalmente, el estrés, las complicaciones y las obligaciones. Y, de momento, estoy muy a gusto y cómodo ahí, haciendo esto, porque estoy haciendo carnaval de otras formas, sin que nadie te diga cuál es la forma oficial de hacer Carnaval. Pero vamos, estoy seguro que en algún momento va a llegar el año en que nos queramos complicar la vida... Pero para eso (para volver al Concurso del Falla) hay que estar muy motivado y echarlo en falta. Y eso todavía no ha ocurrido.

P.¿Por qué se fue, Vera?

R.Parece una canción de Cecilia, ¿Por qué te vas?... Bueno, yo, personalmente, me fui por aliviarme. Hay gente que se cree que me fui por mosqueo y esas cosas, y para nada. De hecho, cuando nos hemos mosqueado, hemos venido con más ganas, te lo aseguro. Ahí está el caso de 'Los hinchapelotas', que es un ejemplo muy claro. Pero mira con el 'Frente Talibán', el día que dieron los pases y nos quedamos fuera, yo lo celebré con alivio, se lo puedes preguntar a quien quieras que estuviera allí. Sentí un alivio, un, "menos mal que ya se acaba esto". Es que yo quería que se acabara.

P.¿Por qué?

R.Porque estaba sometido a una presión a nivel Carnaval, y a nivel personal, sobre todo, de muchas cosas, de muchas circunstancias vitales, y de fuera de las fiestas, que yo necesitaba, como fuera, descargarme de piedras la mochila. Y en ese momento, bueno desde unos añitos antes, porque el descanso de 2019 tampoco fue casual, era ya una piedra, era algo que me estaba poniendo barrotes. Y, bueno, ahora que todos hablamos de salud mental, no es que yo haya estado muy mal en ese momento, pero sí sentía una presión que, bueno, lo dejé antes de que me pudiera afectar más. Me dije, vamos a organizarnos la vida bien, vamos a hacer las cosas que quiero hacer, que ya en octubre cumplo 50 años, toca darle la vuelta al jamón, y ya ve uno el tiempo de otra manera y tienes que buscar también estar bien a todos niveles, mental, físico, de todo... Y creo que el Carnaval no estaba colaborando para que yo estuviera bien personalmente.

P.Y ahora, perita, ¿no?

R.Ahora, sí. Ahora el Carnaval que hacemos, que es desde otro punto totalmente diferente, sí contribuye. Ahora estoy deseando que llegue el día 1 de marzo. Ahora nos juntamos para ensayar y cuando terminamos nos vamos a tomar una tapita, que antes no lo hacíamos, y ese tipo de cosas. El Carnaval no pude ser algo que te obligue, ni que te tenga ahí encadenado a unas obligaciones. Yo me levanto a las 7 de la mañana y estoy con mis multas, eso sí es una obligación, pero el Carnaval no tiene que convertirse en eso, aunque se gane dinero, aunque se gana fama... Lo que tú quieras, pero no tiene que estar para eso. Y yo ya decidí que había que refrescar la historia y había que planteárselo de otra forma, sin perder la cara de, si en unos años, el cuerpo me lo pide para estar bien, volver.

P.¿Le toca mucho el alma el ¡Vera, vuelve!?

R. Salgo por peteneras... (ríe) Pero no, mujer, no me toca el alma, es gratificante, es cariño, pero bueno tampoco te puedes parar con todo el mundo contándole tu vida. La gente te lo dice con buena intención.

P.No se va a librar de la pregunta que estamos haciendo a todos nuestros entrevistados sobre cuál es su agrupación favorita de lo que llevamos de milenio ahora que llevamos ya 25 años ya de siglo XXI

R.Sí, os he estado leyendo y la verdad que en el momento me lo pregunté a mí mismo y, aunque no es fácil, porque hay ahí unas cuantas... Me dije, 'Los ángeles caídos', sí, no me preguntes por qué, porque a lo mejor te digo otra, pero te contesto con la que pensé en ese momento.