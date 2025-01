COAC 2025| Miguel Ángel Moreno: "Si nos conocen como el cuarteto del Gago, que también lo sea para lo malo"

Cádiz/Con el tipo, todavía interiorizado en el cuerpo, Miguel Ángel Moreno, autor de 'Ku Klux Klan Klan', confirma tras el estreno de su cuarteto en esta segunda sesión preliminar del COAC 2025 que tiene que "morir el humor" en este Gran Teatro Falla y en este Carnaval de Cádiz, que "a lo que se tiene que dedicar es a tirar sus papelillos, cantar cosas bonitas y a poner muchas luces, que todo esté iluminado", exige muy seriote.

Que oscuro, que negro, nada quiere el cuartetero y los compañeros de su secta, digo, agrupación que buscan reivindicar el humor blanco. "¿Qué es eso de hacer crítica, de meterse con políticos, ¡con futbolistas!...", continúa metido en el personaje un letrista impío con todo lo que huela a alcanfor y cuya pluma afilada ha metido en conocidas polémicas al, digamos, titular de su agrupación. "

"A mí me viene de lujo. A ver, si nos conocen como el cuarteto del Gago, si él tiene la fama, pues que también sea para lo malo, ¿no?", ríe este profesor de Historia que confiesa permanecer ajeno a los revuelos virtuales ya que no tiene redes sociales. "No, ninguna, no me interesa. Esta gente -los miembros de su cuarteto- me mantienen informado, pero que no me gustan mucho, yo prefiero otra forma de relacionarme, a lo mejor soy muy antiguo, pero es que luego con el tema de los insultos, como le pasó a Gago el año pasado, con esos asuntos se pasa mal, muy mal. Yo prefiero estar al margen de las redes".

Miguel Ángel Moreno prefiere el directo de lo real, como el que ha vivido junto a Ángel Gago, Chicho, Figue y Emilio, que no participaba en el Concurso desde 2018, en esta noche de viernes en el Falla con "un buen pase de preliminares, que siempre es el más difícil", valora sin miedo a que su repertorio y sus personajes, todos ellos envueltos en una ácida sátira, se puedan malinterpretar. "Nosotros hacemos el repertorio con una intención muy clara, la de recuperar esa ironía que define al Carnaval de Cádiz, pero ya si el espectador se lo toma por otro lado, no lo podemos controlar", reflexiona.

Tampoco le preocupa mucho el podium y las clasificaciones -"lo de los premios, ya ves, eso es cosa del jurado"- a pesar de que su cuarteto ha tirado un segundo cuplé a la incredulidad sobre su segundo premio del año pasado, le recordamos... "Es verdad que es la primera vez que hacemos algo así, hacer referencia al año anterior, pero es que me venía bien con lo de las elecciones de Maduro, entraba muy bien: Lo que espero es que no se moleste nadie", resta importancia entre sonrisas. Y así, "contento", ya despojado de la piel del guardián de la moral al que interpreta sobre escena, el autor sólo tiene un deseo, "que nuestro cuarteto siga agradando como en los últimos años".