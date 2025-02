Valdés ('Este coro es la polla'): "Cada coro tiene su estilo, pero el tango es común. Y nosotros siempre lo hemos respetado"

Cinco años después regresaba José Manuel Valdés con su coro al Concurso de Agrupaciones. La última vez fue en 2020 con 'Manos arriba!!. Ahora, la nueva apuesta, 'Este coro es la polla', sigue siendo cómica, marca de la casa, con una despedida de soltera de la Chari, que no es otra que el propio Valdés. "No es que me guste vestirme de mujer, es que no me veo de militar en un coro serio. Y la expresividad de la mujer para los temas nos viene mejor para el repertorio", comentaba el autor tras la actuación.

"Creo que el coro ha gustado. Sabíamos que llevábamos una cosa muy graciosa", manifestaba una vez que atendía a los compañeros de las radios. Aseguraba, además, sentirse "muy contento con el resultado y la afinación del Taka y de Monzón".

En el primer tango volvieron a defenderse de las críticas de quienes les acusan de ser un 'chiricoro' y de alejarse de los cánones de la modalidad. "Puede que nos hagamos muy pesados defendiéndonos, pero es que siguen dando la carga. Desde 'Muerte al gordo', y ya hace casi 25 años, hemos respetado el tango. Cada coro tiene su estilo en cuanto a las demás piezas, pero el tango es común. Y nosotros lo respetamos", señalaba rotundo.

Es el penúltimo coro en liza en esta preselección, cantando el vigésimo primer día. "La espera se ha hecho larga. Una barbaridad. Escuchando a los rivales, y este está mejor, este peor... hay que ejercer de psicólogo para mantener la tensión". Esto le lleva a reflexionar sobre el modelo de concurso. "Se hace muy largo. Una sesión de viernes no puede acabar a las doce. Se podría haber metido una agrupación más por día. Hay que sentarse a arreglar esto. Y la chirigota 'Abre tus ojos' te demuestra que aquí no puede venir la gente de cualquier manera. Nunca mejor dicho, tenemos que abrir los ojos", concluía.