La undécima sesión de preliminares del COAC 2026, en directo desde el Teatro Falla de Cádiz

El Teatro Falla acoge esta noche de miércoles la undécima sesión de preliminares del COAC 2026. Será una jornada con ocho agrupaciones y con un cartel atractivo entre premiadas del año pasado y aspirantes a seguir dando pasos en el concurso tras el buen papel del año pasado. Abre función el primer premio de coros de 2025, el coro de los Estudiantes, que llega con 'Las mil maravillas'. También actúa como cabeza de serie el tercer premio de comparsas de 2025, la de la cantera, este año con 'Los locos'. En comparsas también es el tuno de Los Niños de El Puerto con 'Salud, gaditanismo y libertad' y la de Joseja Puerto con 'Digan lo que digan'. Y en chirigotas, llega la roteña de Antoñito Molina, con dos refuerzos importantes, como son los de Juanmi Villegas y David Márquez Mateos Carapapa.