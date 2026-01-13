La tercera sesión de preliminares del COAC 2026, en directo

COAC 2026
Destaca en esta noche de martes integrada por ocho agrupaciones, la chirigota de Écija

El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (2026) vive esta noche de martes su tercera jornada de preliminares con la participación de las ocho agrupaciones que presentarán sus credenciales sobre las tablas del teatro. A pesar de ser una noche sin grandes expectativas, hoy le tocará el turno a la chirigota de Écija, la más destacada de la jornada con 'Nos hemos venío arriba', que el pasado año dejó buenas sensaciones y alcanzó las semifinales. El duelo en la modalidad será con 'Seguimos cayendo mal', de Luis Rossi, Quique Parodi y Diego Letrán.

En comparsas, destaca la vuelta de la comparsa de Javi González con 'Los del escondite' tras un año de ausencia. En la apertura, se podrá comprobar si el coro de Huelva sigue con su progresión en su tercera participación.

