El sugerente nombre del cuarteto del Gago para el Carnaval de Cádiz 2026

"¡Que no vengan!". Ángel Gago, cuartetero gaditano, soltó esta frase cierta vez en una entrevista para hablar de aquellas agrupaciones que concursan en el Falla sin calidad y que vienen solamente por la ilusión de pisar las tablas. Aquella sentencia provocó muchas críticas, principalmente foráneas, aunque es bien sabido que su cuarteto se mueve bien en las procelosas aguas de la polémica.

Pues bien, la frase se convierte en el nombre del cuarteto de Gago para el Carnaval 2026, según anunció el propio director en redes sociales en la noche del martes. Con la autoría de Miguel Ángel Moreno, con ustedes: '¡Que no vengan!'. "Como dice el tango, que veinte años no es nada... pues este año hacemos 20 años y me es grato comunicaros que habemus cuarteto para el 2026", podía leerse en el comunicado. Moreno, Gago, Figueroa, Chicho y Emilio Tello seguirán en la brecha como componentes.

Será un año especial para este cuarteto, que cumplirá dos décadas en las tablas del coliseo desde que se estrenara en 2006, ganando, con 'Un cuarteto con gancho'. Luego le siguieron, encadenando cuatro segundos premios seguidos, '¡Qué pena de muerte!' (2007), 'Pal desembarco nosmaldía' (2008), 'Esta boca es mía' (2009) y 'Los cuartetos también lloran' (2010).

En 2011 se quedó fuera de la final con 'Un cuarteto para la historia' y luego volvieron los segundos puestos con 'Drácula de gran estoque' (2012) y 'Robín del Bosque y los demás de Ubrique' (2013). Tras un descanso en 2014, el cuarteto volvió a ganar con 'Los pensionistas se la dan de artistas' en 2015, repitiendo primero con 'Asociación Local de Comerciantes Asociados Reunidos Arrejuntados Juntos y Organizados (A.L.C.A.R.A.J.O)' en 2016 y 'Lo que el viento se llevó' en 2017.

Bajó a un tercer premio en 2018 con 'Lo mismo nos vemos en Elcano que en clases de piano' y en 2019 fue segundo con 'Este año nos retiramos'. 'Vida y obra de Juan Carlos I, Bajo D' fue la apuesta de 2020, otro segundo premio, para regresar a lo grande tras la pandemia con 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso' y 'Escuela taller de gladiadores El Pópulo', primeros premios incontestables en 2022 y 2023.

Con 'Punk y circo: la lucha continúa' (2024) el grupo fue segundo premio y en este 2025 fue primero con 'Ku Klux Klan Kan'. En total han sido 18 cuartetos, con siete primeros premios, nueve segundos, un tercero y un cajonazo.