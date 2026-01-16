La sexta sesión de preliminares del COAC 2026, en directo

El Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC) 2026, que se desarrolla en el Gran Teatro Falla de Cádiz, alcanza este 16 de enero su sexta sesion preliminar con el estreno de siete nuevos repertorios que, a partir de las 20.00 horas, ponen de largo las agrupaciones que compiten en la función.

Una sesión, la del primer viernes del Concurso del Falla, que tiene, a priori, como principal protagonista a la chirigota 'Los antiguos', firmada por Carlos Pérez e Iván Romero. También sobresale la chirigota conileña del Sofri, que a pesar de no haber superado todavía el primer corte ya se está haciendo un nombre en la modalidad.

También actuán la chirigota del Tini de Algeciras y las comparsas de Conil y de Vilches (Jaén), que también pretenden estar en la segunda fase, además de la presencia de un misterioso cuarteto que no ha facilitado datos de sus integrantes y el coro de Jesús Monje que se encargará de abrir la sesión.