La séptima sesión de preliminares del COAC 2026, en directo

La séptima sesión de preliminares que se celebra este sábado contará con dos cabezas de serie, en una noche en la que actuarán seis agrupaciones. Por un lado, tratará de alcanzar de nuevo la final el cuarteto de Manu Peinado, que defiende su segundo premio con 'Los Latin King (de la calle Pasquín)', y también veremos sobre la escena del Falla a la comparsa de Marta Ortiz con 'La camorra', que tras el buen repertorio de 'La valla' espera meterse de lleno en la pelea por volver a la Gran Final.

Dentro de esta modalidad, también hay que reseñar que en la séptima función saldrá a escena gran parte del grupo de 'La chulita', que contará con nuevos autores para presentar 'La marea'. Por su parte, Ángel Piulestán se une a Toté para sacar 'Los mohigangas'. Abrirá la octava función el coro de San Fernando