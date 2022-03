A una semana del cierre del plazo de inscripción ya hay 25 agrupaciones para el COAC 2022

Ya son 25 las agrupaciones inscritas para el Concurso del Falla 2022, después de que en la jornada de este viernes, justo a una semana del cierre de plazo, se registraran diez nuevos grupos, uno de la cantera y nueve de adultos. La primera en formalizar su inscripción fue la chirigota infantil de Córdoba 'Cómo has tenido valor', con letra y música de José Ignacio Garrido Pérez.

En cuanto a la categoría de adultos se dieron de alta los coros 'Químbara', de Cádiz, con letra de Juan Manuel Moreno Gandul y música de Luis Manuel Rivero Ramos, más dirección y representación legal de Laura Rivero Ramos; 'La fábrica de conservas', de Barbate, con autoría de José Manuel Cardoso Romero (también director), José Manuel Pérez Martínez, José Gutiérrez Ponce, Manuel Varo Pérez y María del Mar Ramos Benítez; y 'Los babeta', de Cádiz, con repertorio de David Fernández Romero, José Manuel Pedrosa Rodríguez, Antonio Rodríguez Pino y Raúl Rodríguez Martínez, con dirección del propio Pedrosa y representación legal de Serafín Pérez Lara.

En comparsas se inscribieron 'We can do... Carnaval', de Cádiz, original de Marta Ortiz Deusto, con Beatriz González Montemuiño como directora y representante legal; 'Los tornados', de Cádiz, con autoría de Manuel Barragán Gallardo y dirección de Juan José Tirado Lora; 'Los veleros, una comparsa de toda la vida', de Cádiz, con letra y representación legal de José Luis Zampaña Quintero y música y dirección de José Antonio Cheza Martínez; y 'Cantando bajo la lluvia', de Cádiz, con David Domínguez Gutiérrez y Fernando Núñez Pereira como autores y dirección y representación legal de Antonio Manuel Guerrero Romero.

Y en chirigotas se dieron de alta 'La misión (El evangelio según Santander)', de Cádiz, de Manuel Santander Grosso, Carlos Pérez Pérez y José Manuel Sánchez Reyes, con dirección del primero de ellos; y 'La legionaria', también de Cádiz, que lleva letra de Antonio Rivas Cabañas y Fernando Carmona Guerrero, música de José Martínez González, dirección de Juan Carlos Saucedo Santos y representación legal de Miguel Ángel Sevillano Robles.