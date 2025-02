Selu Nieto ('Los enganchaos'): "Al principio venía aterrado y ya me permito disfrutar en el escenario"

El actor y dramatugro sevillano Selu Nieto, uno de los autores de la chirigota de Sevilla 'Los enganchaos', ha entrenado bastante en el Teatro Falla. Y no solo en la sesión de crossfit de esta sesión de preliminares de la que ha salido casi sin aliento, sino a lo largo de los 18 años que lleva haciendo Carnaval. Está enganchao, lo reconoce, tanto que "en agosto me paso una semana en Madrid, donde vivo, y otra en Sevilla para poder hacer la chirigota, así que si esto no es amor por esta fiesta y esta tierra, pues no sé qué es lo que es":

Nieto asegura que con los años va pesando más la responsabilidad, "pero también tengo que decir que cada vez me siento más agusto, de hecho, al principio venía aterrado, y con toda la responsabilidad y el respeto, pues ya son 18 carnavales, me he permitido disfrutar en el escenario, y esto es importante". Una actuación y repertorio en los que también pesan las tablas de Nieto sobre escenarios y plató, ya que fue durante diez años actor de 'El secreto de Puente Viejo', acaba de estrenar la nueva serie en Disney Plus 'Ayla y Los Mirror' y "estoy escribiendo una peli", proyectos con los que está realmente entusiasmado. En Cádiz, aparte de la escena del Falla por febrero, tamién estuvo en la programación de otoño de la Sala Central Lechera con su última obra teatral 'Soledad (vida y obra de mi abuela)', una producción de la compañia Teatro a plancha, con la que ha conseguido galardones como el Premio Lorca Mejor Autor del Teatro Andaluz, el Premio Mejor Actor Escenarios de Sevilla o la candidatura a los Premios Max.

Reconoce el actor y carnavalero que la idea que ha traído esta noche llega porque es crofitero de verdad, es un picado de este método de entrenamiento, "es un disfrute y, además, mejor estar enganchado a la vida saludable que a otra cosa". Todo un ejercicio carnavalero que pretende perpetuar con nuevas clases de esta chirigota que hace junto a Carlos Nevado y Sergio Gallardo Cuartokilo , "esperemos que sí, que lo consigamos, pues cuantos más entrenos, será mejor".