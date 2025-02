Rubén Vallejo, sepulturero y shoni en el COAC 2025: "Ha sido una gran experiencia y ojalá tenga que repetir en semifinales"

"Mira, la verdad es que me lo esperaba peor", decía Rubén Vallejo, 'Chiquitín', tras salir del escenario con una gran alegría y con todos sus compañeros de 'Una chirigota con shoniKet3'. El chirigotero había sido apenas 30 minutos antes comparsista, actuando también con la comparsa de Jona, 'El cementerio'.

Ambas agrupaciones han cantado una detrás de otra en esta quinta noche de cuartos de final y el carnavalero ha tenido que correr, y mucho, para cambiar el tipo de sepulturero al de shoni en menos de diez minutos. "Mané,con su equipo, que son los maquilladores de la chirigota, me han echado un cablazo ahí, en diez minutos han hecho la transformación", apuntaba agradecido tras vivir una "experiencia que me llevo para toda la vida y que ojalá tenga que repetir en semifinales"

"Y yo esta mañana, cuando me he despertado, decía: no la que me queda a mí después. (0:13) Pero qué va, qué va. Cuando he cantado con la comparsa ya se me han quitado los nervios y he subido con la chirigota más relajadito, dispuesto a todo y un montón de contento", remarcaba.

Rubén estaba satisfecho tanto con el pase de la chirigota como con el de la comparsa y aunque asegura que él se siente más comparsista tiene sangre chirigotera- es hijo de Chico Vallejo-. "Y por otro lado la comparsa es mi comparsa también, pero esta chirigota es nuestra, tiene un pedacito de corazón de cada componente y me lo he pasado genial.